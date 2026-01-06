Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 11:26 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 11:26 AM IST

    കൊല്ലം പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു

    കൊല്ലം പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു
    കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ബു​ദൈ​യ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മം 2026 എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    കെ.​പി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നോ​ജ് മാ​സ്റ്റ​ർ സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മം 2026 ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ബു​ദൈ​യ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ജോ വി​ജ​യ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​സാം സ്വാ​ഗ​ത​മാ​ശം​സി​ച്ചു. കെ.​പി.​എ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ശാ​ന്ത് പ്ര​ബു​ദ്ധ​ൻ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    കെ.​പി.​എ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കോ​യി​വി​ള മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞ്, കെ.​പി.​എ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, കെ.​പി.​എ ട്ര​ഷ​റ​ർ മ​നോ​ജ് ജ​മാ​ൽ, ഏ​രി​യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ജോ​സ് മ​ങ്ങാ​ട്, ഏ​രി​യ ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്രി​ൻ​സ് ജി. ​എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ഏ​രി​യ ട്ര​ഷ​റ​ർ ബി​ജു ഡാ​നി​യ​ൽ ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. കെ.​പി.​എ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

