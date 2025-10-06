Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 10:16 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 10:16 AM IST

    കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങ്

    മ​നാ​മ: കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ 10 ഏ​രി​യ​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന പോ​ന്നോ​ണം 2025ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം വി​പു​ല​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    കെ.​പി.​എ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കോ​യി​വി​ള മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ബി​ജു മ​ല​യി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യും എ​സ്.​എ​ൻ.​സി.​എ​സ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​കാ​ന്ത് എം.​എ​സ് വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​യും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    കെ.​പി.​എ മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​നീ​ർ പി. ​അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ഫീ​ഖ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ശാ​ന്ത് പ്ര​ബു​ദ്ധ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ മ​നോ​ജ് ജ​മാ​ൽ, സ്ഥാ​പ​ക ട്ര​ഷ​റ​ർ രാ​ജ് കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ര​ജീ​ഷ് പ​ട്ടാ​ഴി, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ, ഏ​രി​യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഷാ​ഹി​ൻ മ​ഞ്ഞ​പ്പാ​റ, ഏ​രി​യ ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ഥി​ൻ ജോ​ർ​ജ്, ഏ​രി​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ജൂ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ജി അ​നി​രു​ദ്ധ​ൻ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. കെ.​പി.​എ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ, ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ്ര​വാ​സ​ശ്രീ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    onamcelebrationBahrain NewsKollam Pravasi Associationgulf news malayalam
