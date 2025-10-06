കൊല്ലം പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ മുഹറഖ് ഏരിയ ഓണാഘോഷംtext_fields
മനാമ: കൊല്ലം പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ 10 ഏരിയകളിലായി നടത്തിവരുന്ന പോന്നോണം 2025ന്റെ ഭാഗമായി മുഹറഖ് ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓണാഘോഷം വിപുലമായി സംഘടിപ്പിച്ചു.
കെ.പി.എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കോയിവിള മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ബഹ്റൈനിലെ സാമൂഹികപ്രവർത്തകനും കൊല്ലം പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ രക്ഷാധികാരിയുമായ ബിജു മലയിൽ മുഖ്യാതിഥിയായും എസ്.എൻ.സി.എസ് ബഹ്റൈൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീകാന്ത് എം.എസ് വിശിഷ്ടാതിഥിയായും പങ്കെടുത്തു.
കെ.പി.എ മുഹറഖ് ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് മുനീർ പി. അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഷഫീഖ് ഇബ്രാഹിം സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.
ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രശാന്ത് പ്രബുദ്ധൻ, ട്രഷറർ മനോജ് ജമാൽ, സ്ഥാപക ട്രഷറർ രാജ് കൃഷ്ണൻ, സെക്രട്ടറിമാരായ അനിൽകുമാർ, രജീഷ് പട്ടാഴി, അസിസ്റ്റന്റ് ട്രഷറർ കൃഷ്ണകുമാർ, ഏരിയ കോഓഡിനേറ്റർ ഷാഹിൻ മഞ്ഞപ്പാറ, ഏരിയ ജോയന്റ് സെക്രട്ടറി നിഥിൻ ജോർജ്, ഏരിയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അജൂബ് എന്നിവർ ആശംസകൾ അറിയിച്ചു.
മുഹറഖ് ഏരിയ ട്രഷറർ അജി അനിരുദ്ധൻ നന്ദി പറഞ്ഞു. കെ.പി.എ സെൻട്രൽ, ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും പ്രവാസശ്രീ അംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തു.
