Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightകൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 2:49 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 2:49 PM IST

    കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്കം
    cancel
    camera_alt

    കെ.​പി.​എ മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് കാ​മ്പ​യി​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ കൊ​ല്ലം നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ 2025ലെ ​മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് കാ​മ്പ​യി​ന് ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ തു​ട​ക്കം.

    ടൂ​ബ്ലി അ​ബു സാ​മി സ്വി​മ്മി​ങ് പൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന വി​പു​ല​മാ​യ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    കെ.​പി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നോ​ജ് മാ​സ്റ്റ​ർ മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് കാ​മ്പ​യി​ൻ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ, ആ​ദ്യ അ​പേ​ക്ഷാ ഫോം ​മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ജു വ​ർ​ഗീ​സി​ന് കൈ​മാ​റി.

    മ​റ്റു സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ്, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ, ഡി​സ്ട്രി​ക്ട്, പ്ര​വാ​സി​ശ്രീ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ല്‍ അ​ധി​വ​സി​ക്കു​ന്ന മു​ഴു​വ​ന്‍ കൊ​ല്ലം നി​വാ​സി​ക​ളെ​യും അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​കാ​മ്പ​യി​ന്റെ മു​ഖ്യ ല​ക്ഷ്യം. 2025 ഡി​സം​ബ​ർ 31നു ​അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടു മാ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​നാ​ണ് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കെ.​പി.​എ മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ജു വ​ർ​ഗീ​സ് 3987 0901, കെ.​പി.​എ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ 3926 6951, ര​ജീ​ഷ് പ​ട്ടാ​ഴി 3415 1895 എ​ന്നി​വ​രെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. എ​ല്ലാ കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി​ക​ളും ഈ ​അ​വ​സ​രം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നോ​ജ് മാ​സ്റ്റ​റും ജ​ന​റ​ല്‍സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ശാ​ന്ത്‌ പ്ര​ബു​ദ്ധ​നും അ​ഭ്യ​ര്‍ഥി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahrain
    News Summary - Kollam Pravasi Association membership campaign begins
    Similar News
    Next Story
    X