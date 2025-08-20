Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    20 Aug 2025 11:17 AM IST
    20 Aug 2025 11:17 AM IST

    കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യദി​നാഘോഷം

    കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യദി​നാഘോഷം
    കെ.​പി.​എ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    മ​നാ​മ: കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യദി​നം സ​മു​ചി​ത​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. രാ​വി​ലെ കെ.​പി.​എ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കോ​യി​വി​ള മു​ഹ​മ്മ​ദ് ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി.

    വൈ​കീ​ട്ട് ക​ലാ-​സാ​ഹി​ത്യ വി​ഭാ​ഗം സൃ​ഷ്ടി​യു​ടെ​യും ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കെ.​പി.​എ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന വി​പു​ല​മാ​യ ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    സൃ​ഷ്ടി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജ​ഗ​ത് കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞ ച​ട​ങ്ങി​ന് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ശാ​ന്ത് പ്ര​ബു​ദ്ധ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു.

    വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കോ​യി​വി​ള മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ പ്ര​ദീ​പ് പു​റ​വ​ങ്ക​ര മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ട്ര​ഷ​റ​ർ മ​നോ​ജ് ജ​മാ​ൽ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ര​ജീ​ഷ് പ​ട്ടാ​ഴി, ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ്പീ​ക്ക​ർ റെ​മി​ഷ പി. ​ലാ​ൽ, സിം​ഫ​ണി ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ്മി​തീ​ഷ്, ഡാ​ൻ​സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​ജു ആ​ർ. പി​ള്ള എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് കോ-​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ജോ​സ് മ​ങ്ങാ​ട് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    സിം​ഫ​ണി സിം​ഗേ​ഴ്സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഷ​ഹീ​ൻ മ​ഞ്ഞ​പ്പാ​റ, റാ​ഫി പ​ര​വൂ​ർ, അ​ജി​ത് പി, ​ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ദേ​വി​ക അ​നി​ൽ, അ​മൃ​ത​ശ്രീ ബി​ജു എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

