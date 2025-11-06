Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    6 Nov 2025 12:16 PM IST
    6 Nov 2025 12:16 PM IST

    കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഹി​ദ്ദ് ഏ​രി​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഹി​ദ്ദ് ഏ​രി​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഹി​ദ്ദ് ഏ​രി​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    മ​നാ​മ: കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ 2025ലെ ​പൊ​ന്നോ​ണം ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഹി​ദ്ദ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം വി​പു​ല​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കെ.​പി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നോ​ജ് മാ​സ്റ്റ​ർ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് ഫോ​റം ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ ബ​ഷീ​ർ അ​മ്പ​ലാ​യി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യും അ​ൽ റീം ​ഗേ​റ്റ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മൊ​ഹ്‌​സീ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​യും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    കെ.​പി.​എ ഹി​ദ്ദ് ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​ജേ​ഷ് പ​ന്മ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ന് ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ണ​വ് സ​ന്തോ​ഷ്‌ കു​മാ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. കെ.​പി.​എ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ശാ​ന്ത് പ്ര​ബു​ദ്ധ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ മ​നോ​ജ് ജ​മാ​ൽ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കോ​യി​വി​ള മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞ്, കെ.​പി.​എ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ര​ജീ​ഷ് പ​ട്ടാ​ഴി, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ, ഹി​ദ്ദ് ഏ​രി​യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സ​ജി കു​ള​ത്തി​ങ്ക​ൽ, ഏ​രി​യ ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​മ​ൽ മു​രു​കേ​ശ​ൻ, ഏ​രി​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗി​രീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ഏ​രി​യ ട്ര​ഷ​റ​ർ വി​പി​ൻ മ​നോ​ഹ​ര​ൻ ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ, ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ്ര​വാ​സ​ശ്രീ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും കെ.​പി.​എ സിം​ഫ​ണി ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഓ​ണ​ക്ക​ളി​ക​ളും മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.

