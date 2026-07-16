"അല്ലാഹുവിനെ അറിയുക’ പ്രഭാഷണം നാളെ മുതൽ

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Posted Ondate_range 16 July 2026 12:29 PM IST
Updated Ondate_range 16 July 2026 12:29 PM IST
"അല്ലാഹുവിനെ അറിയുക’ പ്രഭാഷണം നാളെ മുതൽtext_fields
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News Summary - "Know Allah" lecture starts tomorrow
മനാമ: ഏതൊക്കെ ഭൗതികമായ അറിവുകൾ നാം നേടിയാലും നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന പ്രപഞ്ച നാഥനെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ അറിവ് ഒന്ന് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഏതൊരു വിശ്വാസിക്കും പാരത്രിക വിജയം കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയൂ എന്നും അതിന്റെ ഭാഗമായി മനാമ സെൻട്രൽ മാർക്കറ്റ് മസ്ജിദിൽ അൽ മന്നാഇ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അവേർനെസ്സ് സെന്റർ മനാമ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാളെ ( ജൂലൈ 17 വെള്ളി ) മഗ്രിബ് നമസ്ക്കാരത്തിന് ശേഷം ആരംഭിക്കുന്ന വിജ്ഞാന സദസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരും എത്തിച്ചേരണമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. വസീം അഹ്മദ് അൽ ഹികമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രഭാഷണ പരിപാടിയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേക ഇരിപ്പിടം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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