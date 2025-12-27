Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 10:28 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 10:28 AM IST

    ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ പ​ങ്ക് നി​സ്തു​ലം -കെ.​കെ. ര​മ

    text_fields
    bookmark_border
    ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ പ​ങ്ക് നി​സ്തു​ലം -കെ.​കെ. ര​മ
    cancel
    camera_alt

    കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​ അംഗങ്ങൾ

    മ​നാ​മ: ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രം​ഗ​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി ന​ട​ത്തു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ല​മ​തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​താ​ണെ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് കെ.​എം.​സി.​സി​യെ​ന്നും വ​ട​ക​ര എം.​എ​ൽ.​എ കെ.​കെ. ര​മ പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​ൽ​മാ​നി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മെ​ഗാ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ. ജാ​തി-​മ​ത-​രാ​ഷ്ട്രീ​യ വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​തീ​ത​മാ​യി മ​നു​ഷ്യ​സേ​വ​ന​മാ​ണ് കെ.​എം.​സി.​സി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് കെ.​കെ. ര​മ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ, ചി​കി​ത്സ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ, ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും കൈ​ത്താ​ങ്ങാ​കാ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം നാ​ടി​നോ​ടു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം എ​ങ്ങ​നെ നി​ർ​വ​ഹി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ പോ​ലു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​ണെ​ന്നും എം.​എ​ൽ.​എ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത്ത​രം മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മ​റ്റു സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    മെ​ഗാ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ ഇ​രു​ന്നൂ​റി​ല​ധി​കം സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ര​ക്ത​ദാ​താ​ക്ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ​ൽ​മാ​നി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​ലെ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ​യും ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ക്യാ​മ്പ് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി ആ​ക്റ്റി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി ഫൈ​സ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു. ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗ​ഫൂ​ർ കൈ​പ്പ​മം​ഗ​ലം, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ റ​ഫീ​ഖ് തോ​ട്ട​ക്ക​ര, സ​ലീം ത​ള​ങ്ക​ര, സ​ഹീ​ർ കാ​ട്ടാം വ​ള്ളി, ഫൈ​സ​ൽ കോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കാ​ട്ടി​ല​പ്പീ​ടി​ക, നാ​സ​ർ എ​സ്.​കെ, ഹെ​ൽ​ത്ത് വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഉ​മ്മ​ർ കൂ​ട്ടി​ല​ങ്ങാ​ടി, ഒ.​കെ. കാ​സിം, പി.​കെ. ഇ​സ്ഹാ​ഖ്, കെ.​ആ​ർ. ശി​ഹാ​ബ്, അ​ലി അ​ഖ്ബ​ർ, നൗ​ക ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ശ്വ​തി എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും ഹെ​ൽ​ത്ത് വി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ൻ.​കെ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bahrain NewsK.M.C.Cgulf news malayalam
    News Summary - K.M.C.C.'s role in the field of livelihood is unbalanced - K.K. Rama
    Similar News
    Next Story
    X