    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 8:57 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 8:57 AM IST

    കെ.എം.സി.സി സ്റ്റുഡന്റ്സ് വിങ്; മഹർജാൻ 2k25 തുടക്കമായി

    കെ.എം.സി.സി സ്റ്റുഡന്റ്സ് വിങ്; മഹർജാൻ 2k25 തുടക്കമായി
    മ​ഹ​ർ​ജാ​ൻ 2K25 ക​ലോ​ത്സ​വം കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്

    ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്‌​മാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    മ​നാ​മ: കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് വി​ങ്ങി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​ലോ​ത്സ​വം "മ​ഹ​ർ​ജാ​ൻ 2K25" ന് ​മ​നാ​മ കെ.​എം.​സി.​സി ഹാ​ളി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. അ​റ​ബി​ക് പ്ര​സം​ഗം, അ​റ​ബി ഗാ​നം, പ്ര​സം​ഗം മ​ല​യാ​ളം, ക്വി​സ്, ക​വി​ത പാ​രാ​യ​ണം, ആ​ക്ഷ​ൻ സോ​ങ്, പെ​ൻ​സി​ൽ ഡ്രോ​യി​ങ്, പെ​യി​ന്റിം​ഗ്, പ്ര​ബ​ന്ധ​ര​ച​ന, ക​വി​ത ര​ച​ന, ക​ഥ ര​ച​ന തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ ക​ലാ ര​ച​നാ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ന്നോ​ളം വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്നു.

    ക​ലോ​ത്സ​വം കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്‌​മാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ്വ​ഹി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് വി​ങ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​കെ ഇ​സ്ഹാ​ഖ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു.

    സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ധീ​ൻ വെ​ള്ളി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗ​ഫൂ​ർ കൈ​പ്പ​മം​ഗ​ലം, വേ​ൾ​ഡ് കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​സൈ​നാ​ർ ക​ള​ത്തി​ങ്ങ​ൽ, സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് വി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷ​ഹീ​ർ കാ​ട്ടാ​മ്പ​ള്ളി, സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ മാ​രാ​യ​മം​ഗ​ലം, ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഷ്റ​ഫ് കാ​ട്ടി​ൽ​പീ​ടി​ക, സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ റ​ഫീ​ഖ് തോ​ട്ട​ക്ക​ര, എ.​പി ഫൈ​സ​ൽ, അ​സീ​സ് റി​ഫ, സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്റ​ഫ് ക​ക്ക​ണ്ടി, റ​സാ​ഖ് മൂ​ഴി​ക്ക​ൽ, സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘം വ​ർ​ക്കി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​നീ​ർ ഒ​ഞ്ചി​യം, വ​ർ​ക്കി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ശി​ഹാ​ബ് പൊ​ന്നാ​നി, വി​വി​ധ സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഓ.​കെ.​കാ​സിം, ഉ​മ്മ​ർ മ​ല​പ്പു​റം, റ​ഷീ​ദ് ആ​റ്റൂ​ർ, റി​യാ​സ് പ​ട്ല, വി.​കെ.​റി​യാ​സ്, ടി.​ടി അ​ഷ്റ​ഫ്‌, ഷ​ഫീ​ക് അ​ലി വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി, സി​ദ്ദീ​ഖ് അ​ദി​ലി​യ, വ​നി​താ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മാ​ഹി​റ ഷ​മീ​ർ, ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വ​ർ​ക്കി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷ​ഹാ​ന ഹാ​ഫി​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​ഹൈ​ൽ മേ​ല​ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ഹ​ൽ തൊ​ടു​പു​ഴ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ന​വം​ബ​ർ 27 ,28 തി​യ​തി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​മ​ത്സ​ര​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് മ​ഹ​ർ​ജാ​ൻ 2k25 സ​മാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:kmccstudentgulf
    News Summary - KMCC Students Wing; Maharjan 2k25 begins
