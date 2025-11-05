Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 9:59 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 9:59 AM IST

    അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഇ​രി​ങ്ങ​ണ്ണൂ​രി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി കെ.​എം.​സി.​സി

    അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഇ​രി​ങ്ങ​ണ്ണൂ​രി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി കെ.​എം.​സി.​സി
    അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഇ​രി​ങ്ങ​ണ്ണൂ​രി​ന് കെ.​എം.​സി.​സി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്ത് ക​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് താ​ങ്ങും ത​ണ​ലു​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും കെ.​എം.​സി.​സി മ​യ്യി​ത്ത് പ​രി​പാ​ല​ന വി​ങ്ങു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് സ​ജീ​വ​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഇ​രി​ങ്ങ​ണ്ണൂ​രി​ന് കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. ക​രു​ണ വ​റ്റാ​ത്ത ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​നു​ട​മ​യാ​യ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ജാ​തി​ഭേ​ദ​മ​ന്യെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ നെ​ഞ്ചോ​ട് ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത്. കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ എ​ല്ലാ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി. മ​യ്യി​ത്ത് പ​രി​പാ​ല​ന വി​ങ്ങി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് സാ​ന്ത്വ​ന​ത്തി​ന്റെ ദൂ​തു​മാ​യി അ​നേ​കം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ശ്വാ​സ​മേ​കി. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ല​മ​തി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത​തും എ​ന്നും സ്മ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തു​മാ​ണെ​ന്നും യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി. മ​നാ​മ കെ.​എം.​സി.​സി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന സി.​എ​ച്ച് അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​കെ. ന​വാ​സ്, കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര, വേ​ൾ​ഡ് കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​സ്സൈ​നാ​ർ ക​ള​ത്തി​ങ്ക​ൽ, മ​യ്യി​ത്ത് പ​രി​പാ​ല​ന വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഒ.​കെ. കാ​സിം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ പ​ര​പ്പ​ൻ​പൊ​യി​ൽ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

