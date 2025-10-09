Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightയു.​പി സ്വ​ദേ​ശി​ക്ക്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 10:26 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 10:26 AM IST

    യു.​പി സ്വ​ദേ​ശി​ക്ക് കെ.​എം.​സി.​സി കൈ​ത്താ​ങ്ങ്

    text_fields
    bookmark_border
    യു.​പി സ്വ​ദേ​ശി​ക്ക് കെ.​എം.​സി.​സി കൈ​ത്താ​ങ്ങ്
    cancel

    മ​നാ​മ: ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​മാ​യി ജോ​ലി​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മി​ല്ലാ​തെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്ന ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ് കു​ശി​ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ഹ​സ്ത​വു​മാ​യെ​ത്തി കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഈ​സ്റ്റ് രി​ഫാ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി. നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റും ധ​ന​സ​ഹാ​യ​വു​മാ​ണ് കെ.​എം.​സി.​സി കൈ​മാ​റി​യ​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ 13 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഒ​രു ക​മ്പ​നി​യി​ൽ ഹെ​ൽ​പ്പ​ർ ജോ​ലി ചെ​യ്തു​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു സ​ഹീം അ​ൻ​സാ​രി. പ്ര​തി​മാ​സം 80 ദീ​നാ​ർ മാ​ത്രം ശ​മ്പ​ള​മാ​യി ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യും അ​ഞ്ച് മ​ക്ക​ളു​മ​ട​ങ്ങി​യ കു​ടും​ബം നാ​ട്ടി​ലാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ശ​മ്പ​ളം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. ക​മ്പ​നി അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി​യ​തോ​ടെ ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി ജോ​ലി​യി​ല്ലാ​തെ, വെ​ള്ള​വും വൈ​ദ്യു​തി​യും ഇ​ല്ലാ​ത്ത മു​റി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു താ​മ​സം. ഭ​ക്ഷ​ണം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സു​മ​ന​സ്സു​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്താ​ലാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​യി​രു​ന്ന​ത്. പ്ര​തി​കൂ​ല കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ പ​ല​പ്പോ​ഴും മ​സ്ജി​ദു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭ​യം തേ​ടി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ചി​ല സു​മ​ന​സ്സു​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ വി​സ​യി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ തു​ട​രാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഫി​റ്റ് അ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഈ​സ്റ്റ് രി​ഫാ കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ സി.​എ​ച്ച് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വെ​ച്ച് സ​ഹീം അ​ൻ​സാ​രി​ക്ക് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റും ധ​ന​സ​ഹാ​യ​വും കൈ​മാ​റി.

    സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൻ. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, ഈ​സ്റ്റ് രി​ഫാ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ടി.​ടി, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഷ​മീ​ർ വി.​എം, കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ് പി.​വി, ഉ​സ്മാ​ൻ ടി​പ് ടോ​പ്, നി​സാ​ർ മാ​വി​ലി, മു​സ്ത​ഫ കെ, ​താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ പി, ​ആ​സി​ഫ് കെ.​വി. തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി​യ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും നി​റ​ക​ണ്ണു​ക​ളോ​ടെ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ച സ​ഹീം അ​ൻ​സാ​രി​യെ ഇ​ന്ന​ലെ വൈ​കീ​ട്ടു​ള്ള ഡ​ൽ​ഹി വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര​യാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kmccGulf NewsUP NativeBahrain News
    News Summary - KMCC provides assistance to UP native
    Similar News
    Next Story
    X