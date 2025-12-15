കെ.എം.സി.സി വിജയാഹ്ലാദം സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
മനാമ: കെ.എം.സി.സി ബഹ്റൈൻ ഈസ്റ്റ് രിഫ ഏരിയ കമ്മിറ്റി കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു.ഡി.എഫിന് ലഭിച്ച മിന്നും വിജയത്തിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് വിജയാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു.
പ്രസിഡന്റ് റഫീഖ് കുന്നത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേക്ക് മുറിക്കുകയും മധുരപലഹാരം വിതരണം നടത്തി ആഘോഷത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്തു. തീർത്തും ഭരണ വിരുദ്ധ വികാരം പ്രകടമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൃത്യവും ആധികാരികവുമായ വിജയമാണ് യു.ഡി.എഫ് നേടിയതെന്ന് നേതാക്കൾ വിലയിരുത്തി.
സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ. അബ്ദുൽ അസീസ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി.ടി. അഷ്റഫ്, ഓർഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറി ഷമീർ വി.എം, സാജിദ് കൊല്ലിയിൽ, കുഞ്ഞമ്മദ് ശീഷൽ, നാസിർ ഉറുതോടി, എ.കെ അബുൽ അർഷാദ്, നിസാർ മാവിലി, റസാഖ് അമ്മാനത്ത് എ.എ റഹ്മാൻ, അസ്ഹർ മുക്കം, ഉസ്മാൻ ടിപ്ടോപ്, മുജീബ്, റാഷിദ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. ലേഡീസ് വിങ് ഭാരവാഹികൾ, മറ്റു കെ.എം.സി.സി പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ ആഘോഷ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു.
