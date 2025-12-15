Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 11:30 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 11:30 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി വി​ജ​യാ​ഹ്ലാ​ദം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    കെ.​എം.​സി.​സി വി​ജ​യാ​ഹ്ലാ​ദം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    കെ.​എം.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഈ​സ്റ്റ് രി​ഫ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ല​ഭി​ച്ച മി​ന്നും വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ ആ​ഹ്ലാ​ദം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് റ​ഫീ​ഖ് കു​ന്ന​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കേ​ക്ക് മു​റി​ക്കു​ക​യും മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​രം വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. തീ​ർ​ത്തും ഭ​ര​ണ വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​രം പ്ര​ക​ട​മാ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കൃ​ത്യ​വും ആ​ധി​കാ​രി​ക​വു​മാ​യ വി​ജ​യ​മാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​ടി​യ​തെ​ന്ന് നേ​താ​ക്ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൻ. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​ടി. അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ്‌ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​മീ​ർ വി.​എം, സാ​ജി​ദ് കൊ​ല്ലി​യി​ൽ, കു​ഞ്ഞ​മ്മ​ദ് ശീ​ഷ​ൽ, നാ​സി​ർ ഉ​റു​തോ​ടി, എ.​കെ അ​ബു​ൽ അ​ർ​ഷാ​ദ്, നി​സാ​ർ മാ​വി​ലി, റ​സാ​ഖ് അ​മ്മാ​ന​ത്ത് എ.​എ റ​ഹ്മാ​ൻ, അ​സ്ഹ​ർ മു​ക്കം, ഉ​സ്മാ​ൻ ടി​പ്ടോ​പ്, മു​ജീ​ബ്, റാ​ഷി​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, മ​റ്റു കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

