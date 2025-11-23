Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 1:34 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 1:34 PM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി നോ​ർ​ക്ക, അ​ൽ അ​മാ​ന കാ​മ്പ​യി​ൻ

    കെ.​എം.​സി.​സി നോ​ർ​ക്ക, അ​ൽ അ​മാ​ന കാ​മ്പ​യി​ൻ
    കെ.​എം.​സി.​സി നോ​ർ​ക്ക, അ​ൽ അ​മാ​ന കാ​മ്പ​യി​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: നോ​ർ​ക്ക, പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി, നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്, കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ അ​ൽ അ​മാ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ കാ​മ്പ​യി​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഈ​സ്റ്റ്‌ റി​ഫ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഈ​സ്റ്റ്‌ റി​ഫ സി.​എ​ച്ച് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മൊ​യ്‌​തീ​ൻ പാ​ല​ക്കാം​തി​രു​ത്തി​ക്ക് നോ​ർ​ക്ക അം​ഗ​ത്വം ന​ൽ​കി ക്യാ​മ്പ​യി​ൻ കോ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ എം.​എ റ​ഹ്മാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ എ​ൻ. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, ഈ​സ്റ്റ്‌ റി​ഫ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ റ​ഫീ​ഖ് കു​ന്ന​ത്ത്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ടി.​ടി, ട്ര​ഷ​റ​ർ സി​ദ്ധീ​ക് എം.​കെ, അ​ബ്ദു​ൽ ഇ​ർ​ഷാ​ദ് എ​കെ, മ​ൻ​സൂ​ർ, സ​ഫീ​ർ കെ.​പി, ജ​സീം എം​കെ, ഷ​മീ​ർ വി.​എം ഹ​സ്ന തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഹെ​ൽ​പ് ഡ​സ്ക് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. 50ൽ​പ​രം ആ​ളു​ക​ൾ കാ​മ്പ​യി​ൻ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി. സാ​ജി​ദ് കൊ​ല്ലി​യി​ൽ, ഫ​സി​ലു​റ​ഹ്മാ​ൻ, കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ് പി.​വി, നി​സാ​ർ മാ​വി​ലി, സ​ജീ​ർ സി.​കെ, നാ​സി​ർ ഉ​റു​തൊ​ടി, താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ പി, ​ഉ​സ്മാ​ൻ ടി​പ്പ് ടോ​പ്, ആ​സി​ഫ്കെ.​വി, സി​ദ്ധീ​ഖ് എ​പി, അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്‌​ക​ർ, ഒ.​വി മൊ​യ്‌​തീ​ൻ, ആ​രി​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, റ​സാ​ഖ് അ​മ്മാ​ന​ത് കാ​ജാ ഹു​സൈ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ കാ​മ്പ​യി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Gulf NewsBahrain News
