Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightച​രി​ത്രം കു​റി​ച്ച്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Feb 2026 8:39 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Feb 2026 8:39 AM IST

    ച​രി​ത്രം കു​റി​ച്ച് കെ.​എം.​സി.​സി മെ​ഗാ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    ച​രി​ത്രം കു​റി​ച്ച് കെ.​എം.​സി.​സി മെ​ഗാ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്
    cancel
    camera_alt

    കെ.​എം.​സി.​സി മെ​ഗാ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഹെ​ൽ​ത്ത് വി​ങ്, ഷി​ഫ അ​ൽ ജ​സീ​റാ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ - ഹ​മ​ല ബ്രാ​ഞ്ചു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മെ​ഗാ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ക്യാ​മ്പി​ൽ 1500ന​ടു​ത്ത് ആ​ളു​ക​ളാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്യാ​മ്പി​ൽ കി​ഡ്നി സ്ക്രീ​നി​ങ്, ലി​വ​ർ സ്ക്രീ​നി​ങ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള നി​ര​വ​ധി സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ, വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദ​ഗ്ധ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സൗ​ജ​ന്യ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടേ​ഷ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സു​ക​ളും ക്യാ​മ്പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പ​രി​ശോ​ധ​നാ ഫ​ല​ങ്ങ​ളും ഡോ​ക്ട​ർ കോ​ൺ​സ​ൾ​ട്ടേ​ഷ​നും ശ​നി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ആ​റു മാ​സം വ​രെ കാ​ലാ​വ​ധി ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    കെ.​എം.​സി.​സി ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ വി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ൻ. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ കേ​ണ​ൽ ഡോ. ​ഹി​ഷാം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ ക്യാ​മ്പി​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശം കൈ​മാ​റി. കേ​ര​ള സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ പി​ള്ള, മു​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ബ്ര​ഹാം ജോ​ൺ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഉ​മ്മ​ർ കൂ​ട്ടി​ല​ങ്ങാ​ടി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - KMCC Mega Medical Camp on History
    Similar News
    Next Story
    X