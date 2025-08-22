Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 12:34 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 12:34 PM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം പ്രോ​ട്ടീ​ൻ സ​മ്മ​ർ ഫി​യ​സ്റ്റ സ​മാ​പി​ച്ചു

    കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം പ്രോ​ട്ടീ​ൻ സ​മ്മ​ർ ഫി​യ​സ്റ്റ സ​മാ​പി​ച്ചു
    കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം പ്രോ​ട്ടീ​ൻ സ​മ്മ​ർ ഫി​യ​സ്റ്റ ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    മ​നാ​മ: കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഒ​രു​മാ​സ​ത്തോ​ള​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന പ്രോ​ട്ടീ​ൻ സ​മ്മ​ർ ഫി​യ​സ്റ്റ അ​വ​ധി​ക്കാ​ല ക്യാ​മ്പി​ന്റെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ​യും എ​ക്സ്പോ​യും മ​നാ​മ കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. വേ​ൾ​ഡ് കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​സൈ​നാ​ർ ക​ള​ത്തി​ങ്ങ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ഖ്ബാ​ൽ താ​നൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മ​നു​ഷ്യ​ശ​രീ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ത്ഭു​ത​സൃ​ഷ്ടി​പ്പി​നെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ എ​സ്‌​സി​ബി​ഷ​ൻ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച എ​ക്സി​ബി​ഷ​നി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക നേ​താ​ക്ക​ന്മാ​രും, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. തു​ട​ർ​ന്നു​ന​ട​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി, പാ​ര​ന്റി​ങ് ട്രെ​യി​നി​ങ് എ​ന്നി​വ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. പ​രി​പാ​ടി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന ‘അ​ക​ക്ക​ണ്ണി​ന്റെ അ​ത്ഭു​ത​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഒ​രു​യാ​ത്ര’ ഉ​ത്സാ​ഹ​വും സൃ​ഷ്ടി​പ്ര​തി​ഭ​യും കാ​ണി​ച്ച അ​ത്ഭു​ത​ത്താ​ൽ എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ചി​ന്തി​പ്പി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ലി അ​ക്ബ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും റി​യാ​സ് വി.​കെ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന, ജി​ല്ല നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ജി​ല്ല​നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഷാ​ഫി കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, ഉ​മ്മ​ർ കൂ​ട്ടി​ല​ങ്ങാ​ടി, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ മ​ഹ്‌​റൂ​ഫ്‌, അ​ലി എ​ക്സ്പ്രെ​സ്, മു​ജീ​ബ്‌ ആ​ഡ്‌ വെ​ൽ, ഷ​ഹീ​ൻ ത​നാ​ളൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

