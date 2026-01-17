കെ.എം.സി.സി മലപ്പുറം ജില്ല ലേഡീസ് വിങ് നിലവിൽ വന്നുtext_fields
മനാമ: കെ.എം.സി.സി ബഹ്റൈൻ മലപ്പുറം ജില്ല കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ ലേഡീസ് വിങ് രൂപവത്കരിച്ചു. മനാമ കെ.എം.സി.സി ഹാളിൽ ചേർന്ന കൗൺസിൽ യോഗത്തിലാണ് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. കൗൺസിലിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച വനിത സംഗമം കെ.എം.സി.സി ബഹ്റൈൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഹബീബ് റഹ്മാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ലേഡീസ് വിങ് ജില്ല പ്രസിഡന്റ് മർഷിദ നൗഷാദ് അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി റിദ്വ യാസർ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു.
യോഗത്തിൽ പ്രസിഡന്റായി മർഷിദ നൗഷാദിനെയും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി അസ്മാബി മുജീബിനെയും ട്രഷററായി ഷംന പാലത്തിങ്ങലിനെയും ഓർഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറിയായി ജുമാന റിയാസിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു. വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായി ഷംന റിയാസ്, റഫ്സീന അമീർ എന്നിവരെയും ജോയന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായി ബഷ്റി മുനീർ, ഷമീമ ആബിദ്, മുഹ്സിന അനീസുബാബു, മുഫീദ അരീക്കോട് എന്നിവരെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു.
കെ.എം.സി.സി ബഹ്റൈൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ റഫീഖ് തോട്ടക്കര, എൻ.കെ. അബ്ദുൽ അസീസ് എന്നിവർ റിട്ടേണിങ് ഓഫിസർമാരായിരുന്നു. സംസ്ഥാന ട്രഷറർ കെ.പി.മുസ്തഫ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അസ്ലം വടകര, സെക്രട്ടറി ഫൈസൽ കോട്ടപ്പള്ളി, ജില്ല പ്രസിഡന്റ് ഇക്ബാൽ താനൂർ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി അലി അക്ബർ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉമ്മർ കൂട്ടിലങ്ങാടി, സംസ്ഥാന ലേഡീസ് വിങ് ഓർഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറി ജസ്ന അലി, സെക്രട്ടറി സമീറ സിദ്ദീഖ് എന്നിവർ പുതിയ കമ്മിറ്റിക്ക് ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു. ട്രഷറർ ഷംന പാലത്തിങ്ങൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.
