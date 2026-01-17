Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 12:18 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 12:18 PM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് നിലവിൽ വന്നു

    കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് നിലവിൽ വന്നു
    കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    മ​നാ​മ: കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. മ​നാ​മ കെ.​എം.​സി.​സി ഹാ​ളി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വ​നി​ത സം​ഗ​മം കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​ർ​ഷി​ദ നൗ​ഷാ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റി​ദ്‌​വ യാ​സ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി മ​ർ​ഷി​ദ നൗ​ഷാ​ദി​നെ​യും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി അ​സ്മാ​ബി മു​ജീ​ബി​നെ​യും ട്ര​ഷ​റ​റാ​യി ഷം​ന പാ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ലി​നെ​യും ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി ജു​മാ​ന റി​യാ​സി​നെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യി ഷം​ന റി​യാ​സ്, റ​ഫ്‌​സീ​ന അ​മീ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ​യും ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യി ബ​ഷ്റി മു​നീ​ർ, ഷ​മീ​മ ആ​ബി​ദ്, മു​ഹ്സി​ന അ​നീ​സു​ബാ​ബു, മു​ഫീ​ദ അ​രീ​ക്കോ​ട് എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ റ​ഫീ​ഖ് തോ​ട്ട​ക്ക​ര, എ​ൻ.​കെ. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ റി​ട്ടേ​ണി​ങ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യി​രു​ന്നു. സം​സ്ഥാ​ന ട്ര​ഷ​റ​ർ കെ.​പി.​മു​സ്ത​ഫ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​സ്‌​ലം വ​ട​ക​ര, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫൈ​സ​ൽ കോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി, ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ക്ബാ​ൽ താ​നൂ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ലി അ​ക്ബ​ർ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​മ്മ​ർ കൂ​ട്ടി​ല​ങ്ങാ​ടി, സം​സ്ഥാ​ന ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​സ്‌​ന അ​ലി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​മീ​റ സി​ദ്ദീ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷം​ന പാ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ൽ ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    News Summary - KMCC Malappuram District Ladies Wing comes into existence
