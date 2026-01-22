കെ.എം.സി.സി ലേഡീസ് വിങ് പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം ജനുവരി 30ന്text_fields
മനാമ: കെ.എം.സി.സി ബഹ്റൈൻ ലേഡീസ് വിങ്ങിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം ജനുവരി 30ന് മനാമ കെ.എം.സി.സി ഹാളിൽ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. മലപ്പുറം ജില്ല പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. എ.പി. സ്മിജി മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും.
മനാമ കെ.എം.സി.സി ഹാളിൽ ചേർന്ന ലേഡീസ് വിങ്ങിന്റെ പ്രഥമ വർക്കിങ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് മാഹിറ ശമീർ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. കെ.എം.സി.സി ബഹ്റൈൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഹബീബ് റഹ്മാൻ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിൽ സ്ത്രീകൾ വഹിക്കുന്ന നിർണായക പങ്കിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശംസുദ്ദീൻ വെള്ളിക്കുളങ്ങര, ട്രഷറർ കെ.പി. മുസ്തഫ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ.കെ. അബ്ദുൽ അസീസ് എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു.
ലേഡീസ് വിങ് ഭാരവാഹികളായ സബിത അബ്ദുൽ ഖാദർ, രിസ്വി അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്, സാഹിതാ റഹ്മാൻ, ജസീല ഷഹീർ, ഷഹനാസ് സക്കീർ, അലീമ ഷാഹിദ് പാവൂർ, ശർമിന ഹാരിസ്, സമീറ സിദ്ദീഖ് എന്നിവർ യോഗത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഫ്ര തസ്നീം അബ്ദുല്ല സ്വാഗതവും ഓർഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറി ജസ്ന കരിപ്പായി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
