    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 9:43 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 9:43 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നോ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ജ​നു​വ​രി 30ന്

    കെ.​എം.​സി.​സി ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നോ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ജ​നു​വ​രി 30ന്
    അ​ഡ്വ. എ.​പി. സ്മി​ജി

    Listen to this Article

    ​മ​നാ​മ: കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ്ങി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നോ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ജ​നു​വ​രി 30ന് ​മ​നാ​മ കെ.​എം.​സി.​സി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. എ.​പി. സ്മി​ജി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    മ​നാ​മ കെ.​എം.​സി.​സി ഹാ​ളി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ്ങി​ന്റെ പ്ര​ഥ​മ വ​ർ​ക്കി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മാ​ഹി​റ ശ​മീ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ൾ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം സം​സാ​രി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര, ട്ര​ഷ​റ​ർ കെ.​പി. മു​സ്ത​ഫ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൻ.​കെ. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സ​ബി​ത അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ, രി​സ്‌​വി അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ്, സാ​ഹി​താ റ​ഹ്മാ​ൻ, ജ​സീ​ല ഷ​ഹീ​ർ, ഷ​ഹ​നാ​സ് സ​ക്കീ​ർ, അ​ലീ​മ ഷാ​ഹി​ദ് പാ​വൂ​ർ, ശ​ർ​മി​ന ഹാ​രി​സ്, സ​മീ​റ സി​ദ്ദീ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഫ്ര ത​സ്‌​നീം അ​ബ്ദു​ല്ല സ്വാ​ഗ​ത​വും ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​സ്‌​ന ക​രി​പ്പാ​യി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    inaugurationBahrain NewsK.M.C.CLadies Wing
