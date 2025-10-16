Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightകെ.​എം.​സി.​സി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 10:20 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 10:20 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പും സെ​മി​നാ​റും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​എം.​സി.​സി ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പും സെ​മി​നാ​റും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    കെ.​എം.​സി.​സി ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന് 

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഈ​സ്റ്റ് റി​ഫ ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് ഷി​ഫാ അ​ൽ ജ​സീ​റ ഹ​മ​ല ബ്രാ​ഞ്ചി​ൽ​വെ​ച്ച് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പും സെ​മി​നാ​റും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. 150ൽ​പ​രം ആ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ക്യാ​മ്പി​ൽ പ്ര​മു​ഖ ഗൈ​ന​ക​ക്കോ​ള​ജി വി​ദ​ഗ്ധ​യാ​യ ഡോ. ​അ​ഖി​ല എം.​എ​സി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക സെ​മി​നാ​റും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. എ​ല്ലാ സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ​യും സൗ​ജ​ന്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ എ​ത്തി​യ​വ​ർ​ക്ക് ഏ​റെ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ട്ടു.

    കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് എ​ൻ. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ക്യാ​മ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഈ​സ്റ്റ്‌ റി​ഫ കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ടി.​ടി, ഡോ.​എം.​എ​സ്. അ​ഖി​ല​യെ മെ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ് എം.​കെ, നാ​സി​ർ ഉ​റു​തോ​ടി, ഉ​സ്മാ​ൻ ടി​പ്ടോ​പ്, ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സാ​ഹി​ത റ​ഹ്മാ​ൻ, ന​സീ​റ മു​ഹ​മ്മ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​സ്‌​ന സു​ഹൈ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​ന​സീ​ഹ ഇ​സ്മ​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. ഷാ​ന ശ​കീ​ർ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. വി​വി​ധ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളി​ലെ നേ​താ​ക്ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത് ക്യാ​മ്പി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​ണ​ർ​വേ​കി. റി​ഷാ​ന ഷ​കീ​ർ, ഫെ​ബി​ന റി​യാ​സ്, അ​സൂ​റ, ന​ഫീ​സ​ത്തു​ൽ മി​സ്രി​യ, ന​ജ്മ, നാ​സ​രി, ന​സീ​റ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, സ​ബീ​ന, സ​ഹ​ല, ശ​ബാ​ന ബ​ഷീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kmccmedical campSeminarLadies Wing
    News Summary - K.M.C.C. Ladies Wing organized a medical camp and seminar.
    Similar News
    Next Story
    X