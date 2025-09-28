Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 1:02 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 1:02 PM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി കു​റ്റ്യാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം അ​നു​സ്മ​ര​ണ സം​ഗ​മം

    കെ.​എം.​സി.​സി കു​റ്റ്യാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം അ​നു​സ്മ​ര​ണ സം​ഗ​മം
    കെ.​എം.​സി.​സി കു​റ്റ്യാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം അ​നു​സ്മ​ര​ണ സം​ഗ​മം

    മ​നാ​മ: ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​ട്ടി​ൽ നി​ര്യാ​ത​രാ​യ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ്‌ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും കു​റ്റ്യാ​ടി മു​സ്‍ലിം യ​തീം​ഖാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റും രാ​ഷ്ട്രീ​യ മ​ത ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​വു​മാ​യി​രു​ന്ന പി. ​അ​മ്മ​ദ് മാ​സ്റ്റ​ർ കു​ന്നു​മ്മ​ലി​നെ​യും മു​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​വും മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ്‌ കു​റ്റ്യാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും മ​ത​രാ​ഷ്ട്രീ​യ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​വു​മാ​യി​രു​ന്ന ആ​ർ. യൂ​സ​ഫ് ഹാ​ജി വി​ല്യാ​പ്പ​ള്ളി​യെ​യും അ​നു​സ്മ​രി​ച്ച് കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കു​റ്റ്യാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി. മ​നാ​മ കെ.​എം.​സി.​സി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി സം​സ്ഥാ​ന കെ.​എം.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​സ്‌​ലം വ​ട​ക​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സാ​ജി​ദ് അ​രൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ആ​ർ. യൂ​സ​ഫ് ഹാ​ജി​യെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ച് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. ഇ​സ്ഹാ​ഖ് വി​ല്യാ​പ്പ​ള്ളി​യും പി. ​അ​മ്മ​ദ് മാ​സ്റ്റ​റെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ച് കു​റ്റ്യാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​എം.​എ ഹ​മീ​ദും മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. കാ​സിം നു​ജൂ​മി കോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി ഉ​സ്താ​ദ് പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് തോ​ട​ന്നൂ​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​എം. കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ള്ള മാ​സ്റ്റ​ർ, ഈ​സ്റ്റ് റി​ഫ കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ടി.​ടി, കു​റ്റ്യാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സ​ഹീ​ർ വി​ല്യാ​പ്പ​ള്ളി, ന​സീ​ർ ഇ​ഷ്ടം, ന​ജീ​ബ്‌ ക്ലി​ക്കോ​ൺ, ജ​മാ​ൽ ക​ല്ലും​പു​റം, റ​ഫീ​ഖ് തോ​ട​ന്നൂ​ർ, നൗ​ഷാ​ദ് തീ​ക്കു​നി, നാ​ദാ​പു​രം മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷൗ​ക്ക​ത്ത് കോ​ര​ങ്ക​ണ്ടി, കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ഹീ​ർ മ​ഹ്‌​മൂ​ദ്‌ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ്ര​സം​ഗി​ച്ചു. ശ​രീ​ഫ് വി​ല്യാ​പ്പ​ള്ളി, താ​നി ഹ​മീ​ദ്‌ ഹാ​ജി, ന​വാ​സ് െ​ര​ണ്ട​ത്തൂ​ർ, ജം​ബോ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, റി​യാ​സ് മ​ണി​യൂ​ർ, റ​ഫീ​ഖ് എ​ള​യ​ടം, സ​ലീം, സു​ഹൈ​ർ കാ​ക്കു​നി, നി​സാ​ർ ജം​ബോ മു​സ്ത​ഫ സു​റൂ​ർ, ജ​ലീ​ൽ കാ​ക്കു​നി, സാ​ലി കു​ന്നു​മ്മ​ൽ, റ​യീ​സ് എം​വി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മ​ണ്ഡ​ലം ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​സാ​ർ ആ​യ​ഞ്ചേ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ചാ​ലി​ൽ കു​ഞ്ഞ​മ്മ​ദ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Bahrain NewsK.M.C.Cgulf news malayalam
    News Summary - K.M.C.C. Kuttyadi Mandal Memorial Society
