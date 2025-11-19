Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightകെ.എം.സി.സി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 1:55 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 1:55 PM IST

    കെ.എം.സി.സി കലാമാമാങ്കത്തിന് നാളെ തുടക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    76 ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 500ൽ ​പ​രം മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും
    കെ.എം.സി.സി കലാമാമാങ്കത്തിന് നാളെ തുടക്കം
    cancel
    camera_alt

    മ​ഹ​ർ​ജാ​ൻ 2k25 സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ഓ​ഫി​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കാ​ട്ടി​ൽ​പീ​ടി​ക നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് വി​ങ്ങി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​ലോ​ത്സ​വം ‘മ​ഹ​ർ​ജാ​ൻ 2K25’ ന് ​വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മ​നാ​മ കെ.​എം.​സി.​സി ഹാ​ളി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​വും. വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന ക​ലാ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ര​ണ്ട് വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ന​വം​ബ​ർ 20, 21, 27, 28 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 76 ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 500 ൽ ​പ​രം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കും. കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് വി​ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ഥ​മ ക​ലാ​മ​ത്സ​ര​മാ​യ മ​ഹ​ർ​ജാ​ൻ 2k25 ന്റെ ​ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന സ​മ്മേ​ള​നം കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച വി​വി​ധ സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​വ​ലോ​ക​ന​യോ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    മ​ഹ​ർ​ജാ​ൻ 2k25 സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘം ഓ​ഫി​സ് സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്റ​ഫ് കാ​ട്ടി​ൽ​പീ​ടി​ക ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഗ​ഫൂ​ർ കൈ​പ്പ​മം​ഗ​ലം, അ​ബ്ദു​ൾ അ​സീ​സ് റി​ഫ, റ​ഫീ​ഖ് തോ​ട്ട​ക്ക​ര, ഷ​ഹീ​ർ കാ​ട്ടാ​മ്പ​ള്ളി, ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ മാ​രാ​യ​മം​ഗ​ലം, മു​നീ​ർ ഒ​ഞ്ചി​യം, ശി​ഹാ​ബ് പൊ​ന്നാ​നി, പി.​കെ. ഇ​സ്ഹാ​ഖ്, സു​ഹൈ​ൽ മേ​ല​ടി, സ​ഹ​ൽ തൊ​ടു​പു​ഴ, ഉ​മ്മ​ർ മ​ല​പ്പു​റം, വി.​കെ. റി​യാ​സ്, ടി.​ടി. അ​ഷ്റ​ഫ്, ഒ.​കെ. കാ​സിം, റി​യാ​സ് പ​ട്ള, അ​ഷ്റ​ഫ് മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം, റ​ഷീ​ദ് ആ​റ്റൂ​ർ, ഷ​ഫീ​ക്ക് വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി, സി​ദ്ദീ​ഖ് അ​ദി​ലി​യ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newskmcctomorrowgulf
    News Summary - KMCC Kalamamangam begins tomorrow
    Similar News
    Next Story
    X