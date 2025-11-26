Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightകെ.​എം.​സി.​സി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 9:01 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 9:01 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​എം.​സി.​സി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി
    cancel
    camera_alt

     ടി​.പി അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ന് കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഈ​സ്റ്റ്‌ റി​ഫ ഏ​രി​യ

    ക​മ്മി​റ്റി ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: 47 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന ടി.​പി അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ന് കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഈ​സ്റ്റ്‌ റി​ഫ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് റ​ഫീ​ഖ് കു​ന്ന​ത്ത് അ​ദ്ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന കെ.​എം.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ എ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യും ടി.​പി​ക്ക് മോ​മെ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    അ​ര നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​കാ​ലം പ​വി​ഴ ദ്വീ​പി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യ്ക്കും വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ സം​ഘ​ട​ന വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും സാ​ക്ഷി​യാ​യ അ​നു​ഭ​വ​വും ഫാ​റൂ​ഖ് കോ​ളേ​ജി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​മ്പോ​ൾ സി.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യയുമാ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് കാ​ല​ത്തെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ ടി.​പി പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    ഷെ​മീ​ർ വി.​എം നി​സാ​ർ മാ​വി​ലി. എം.​എ റ​ഹ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    മു​സ്ത​ഫ പ​ട്ടാ​മ്പി, താ​ജു​ദ്ധീ​ൻ, പി ​മ​ൻ​സൂ​ർ ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ, അ​ബു​ൽ ഇ​ർ​ഷാ​ദ്, സാ​ജി​ദ് കൊ​ല്ലി​യി​ൽ, ഫ​സ്‌​ലു റ​ഹ്മാ​ൻ, സാ​ജി​ർ സി​ടി​കെ, ന​സീ​ർ ഉ​റു​തോ​ടി, ആ​സി​ഫ് റ​സാ​ഖ് മ​ണി​യൂ​ർ, സ​ഫീ​ർ, സ​ജീ​ർ സി​കെ, കാ​ജ​ഹു​സ്സൈ​ൻ റാ​ഷി​ദ്‌, സി​ദ്ധീ​ഖ്, അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ നൗ​ഫ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​ടി അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ സ്വാ​ഗ​ത​വും എം.​കെ സി​ദ്ദീ​ഖ് ന​ന്ദി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:tourgulfK.M.C.C
    News Summary - K.M.C.C. gave a tour.
    Similar News
    Next Story
    X