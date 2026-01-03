Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 10:23 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 10:23 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി ‘മ​ഹ​ർ​ജാ​ൻ 2K25’ വി​ജ​യി​ക​ളെ അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു

    കെ.​എം.​സി.​സി ‘മ​ഹ​ർ​ജാ​ൻ 2K25’ വി​ജ​യി​ക​ളെ അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു
    കെ.​എം.​സി.​സി മ​ഹ​ർ​ജാ​ൻ 2K25 മു​ഹ​റ​ഖ് ദ​ഫ് ടീ​മി​നെ അ​നു​മോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് വി​ങ്ങി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ‘മ​ഹ​ർ​ജാ​ൻ 2k25’ എ​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും സ​മ്മാ​നം നേ​ടി​യ മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും അ​വ​രെ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കി​യ പ​രി​ശീ​ല​ക​രെ​യും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ​യും കെ.​എം.​സി.​സി മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ​യും വ​നി​ത ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​ടി. ഷ​ഫീ​ഖ് അ​ലി സ്വാ​ഗ​ത​വും ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഇ​ബ്രാ​ഹിം തി​ക്കോ​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കു​ക​യും ഐ​നു​ൽ ഹു​ദ മ​ദ്റ​സ സ​ദ​ർ എ​ൻ.​കെ. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം ച​ട​ങ്ങ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ ഈ ​ക​ലാ​മേ​ള ത​ന്റെ 17 വ​ർ​ഷ​ത്തെ സ്കൂ​ൾ കാ​ല​ത്തെ ക​ലോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജം​ഷീ​ദ് അ​ലി, വ​നി​ത വി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷം​ന ജം​ഷീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. പ​രി​ശീ​ല​ക​ർ​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ കെ.​വി. മു​ഹ​മ്മ​ദി​നും (ദ​ഫ് മു​ട്ട്) എ​ൻ.​കെ. ഫാ​ത്തി​മ ന​സ്റി​നും (ഒ​പ്പ​ന) സ​ഹാ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള​ത് കെ.​വി ഫാ​ത്തി​മ ഫി​ദ​ക്കും ദി​ൽ​ഷ അ​ബ്ബാ​സി​നും ന​ൽ​കി. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. വ​നി​ത ഓ​ർ​ഗ. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫാ​ത്തി​മ ഫി​ദ, മ​റ്റു ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ന​ഷ്‌​വ ഷൈ​ജ​ൽ, ലു​ബാ​ന, ഫാ​യി​സ സു​ബൈ​ർ, ഹ​സീ​ന ഷൗ​ക്ക​ത്ത്, സ​ലീ​ന മു​നീ​ർ, ദി​ൽ​ഷ അ​ബ്ബാ​സ് എ​ന്നി​വ​രും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളാ​യ സു​ഹാ​ന റാ​ഷി​ദ്‌, അ​നീ​ഷ ഫൈ​സ​ൽ സു​ഹൈ​ന, ഷം​സു​ന്നി​സ അ​ൻ​വ​ർ, ജം​ഷീ​ന എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വ​നി​ത സ്റ്റേ​റ്റ് കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ർ​മി​ന ഹാ​രി​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

