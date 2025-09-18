Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightആ​ർ. യൂ​സ​ഫ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 8:40 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 8:40 AM IST

    ആ​ർ. യൂ​സ​ഫ് ഹാ​ജി​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​ർ. യൂ​സ​ഫ് ഹാ​ജി​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: മു​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​വും മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് കു​റ്റ്യാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം മു​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും വി​ല്യാ​പ്പ​ള്ളി മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കു​റ്റ്യാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ക​ർ​മ​ശ്രേ​ഷ്ഠ പു​ര​സ്‌​കാ​ര ജേ​താ​വു​കൂ​ടി​യാ​യ രാ​മ​ത്ത് യൂ​സു​ഫ് ഹാ​ജി​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു. മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ജീ​വ​വാ​യു​വാ​യി ക​ണ്ട യൂ​സ​ഫ് ഹാ​ജി​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണം പാ​ർ​ട്ടി​ക്കും നാ​ടി​നും തീ​രാ ന​ഷ്ട​മാ​ണെ​ന്ന് കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര എ​ന്നി​വ​ർ അ​നു​ശോ​ച​ന സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ ദുഃ​ഖ​ത്തി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​നും പ​ങ്ക് കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​യി നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. നാ​ട്ടി​ലും പ്ര​വാ​സ ഭൂ​മി​യി​ലും പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി രാ​പ​ക​ൽ ഭേ​ദ​മെ​ന്യേ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യൊ​ക്കെ വ​ഴി​കാ​ട്ടി​യാ​യ യൂ​സ​ഫി​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ പ​ര​പ്പ​ൻ​പൊ​യി​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​സ്ഹാ​ഖ് വി​ല്ല്യാ​പ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​രും അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു. കു​റ്റ്യാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​യും വി​ല്ല്യാ​പ​ള്ളി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ ക​മ്മി​റ്റി​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു.

    വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ എ.​പി. ഫൈ​സ​ൽ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫൈ​സ​ൽ കോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ തോ​ട​ന്നൂ​ർ, കു​റ്റ്യാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ കാ​സിം കോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​ർ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ അ​നു​ശോ​ച​ന​മ​റി​യി​ച്ചു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു വേ​ണ്ടി പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കാ​നും മ​യ്യി​ത്ത് ന​മ​സ്ക​രി​ക്കാ​നും നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kmccGulf NewscondolencesBahrain News
    News Summary - KMCC condolences the passing of R. Yusuf Haji
    Similar News
    Next Story
    X