Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightകെ.​എം.​സി.​സി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 12:06 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 12:06 PM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ തി​രൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​നം ഇ​ന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ തി​രൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​നം ഇ​ന്ന്
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ തി​രൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​വും വാ​ഗ​ൺ ട്രാ​ജ​ഡി അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും ഇ​ന്ന് മ​നാ​മ കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഫി​സി​ലെ പാ​ണ​ക്കാ​ട് ഹൈ​ദ​ര​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    വേ​ൾ​ഡ് കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​സൈ​നാ​ർ ക​ള​ത്തി​ങ്ങ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​മു​ഖ ച​രി​ത്ര പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ൻ അ​റ​ക്ക​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. കെ.​എം.​സി.​സി സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ സാ​ഹി​ബ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര, കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ഖ്ബാ​ൽ താ​നൂ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ലി അ​ക്ബ​ർ കൈ​ത്ത​മ​ണ്ണ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഫാ​റൂ​ഖ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, സീ​നി​യ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി വി.​എ​ച്ച്. അ​ബ്ദു​ല്ല തു​ട​ങ്ങി സ്റ്റേ​റ്റ്, ജി​ല്ല, ഏ​രി​യ, മ​ണ്ഡ​ലം നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahrainK.M.C.C.
    News Summary - K.M.C.C. Bahrain Tirur Mandal's first annual conference today
    Similar News
    Next Story
    X