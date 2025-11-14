Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 12:38 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 12:38 PM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ തി​രൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം; ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​നം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ തി​രൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം; ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​നം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ തി​രൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​നം വേ​ൾ​ഡ് കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​സൈ​നാ​ർ ക​ള​ത്തി​ങ്ങ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    മ​നാ​മ: കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ തി​രൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​വും വാ​ഗ​ൺ ട്രാ​ജ​ഡി അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും ജ​ന​സാ​ന്നി​ധ്യം കൊ​ണ്ടും സം​ഘാ​ട​ക മി​ക​വ് കൊ​ണ്ടും ജ​ന​ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി. 2024 ന​വം​ബ​റി​ലാ​ണ് തി​രൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​ത്. കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ തി​രൂ​ർ സി.​എ​ച്ച് സെ​ന്റ​റി​ന് അ​ട​ക്കം മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ഒ​ട്ട​നേ​കം ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ, സാ​മൂ​ഹി​ക, രാ​ഷ്ട്രീ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഭാ​ഗ​മാ​വാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു​വ​ർ​ഷ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ തി​രൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വാ​ഗ​ൺ ട്രാ​ജ​ഡി ച​രി​ത്ര​ത്തെ അ​നു​സ്മ​രി​ക്ക​ൽ കൂ​ടി സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു. മ​നാ​മ​യി​ലെ പാ​ണ​ക്കാ​ട് ഹൈ​ദ​ര​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി വേ​ൾ​ഡ് കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​സൈ​നാ​ർ ക​ള​ത്തി​ങ്ങ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​മു​ഖ ച​രി​ത്ര പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ൻ അ​ബ്ദു​ർ റ​ഹ്മാ​ൻ അ​റ​ക്ക​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. വാ​ഗ​ൺ കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല​യു​ടെ ഓ​ർ​മ്മ​ക​ൾ അ​യ​വി​റ​ക്കി ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി​യും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഹെ​ൽ​ത്ത് വി​ങ്ങി​ൽ ആ​ത്മാ​ർ​ഥ സേ​വ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന തി​രൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ഡോ. ​യാ​സ​ർ ചോ​മ​യി​ലി​നെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മെ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. കെ.​എം. സീ​തി സാ​ഹി​ബ് മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ലൈ​ബ്ര​റി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള വാ​ഗ​ൺ ട്രാ​ജ​ഡി സ്മ​ര​ണി​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ന്റെ ഉ​പ​ഹാ​ര​മാ​യി ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഫീ​ഖ് തോ​ട്ട​ക്ക​ര​ക്ക് കൈ​മാ​റി. കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ്റ്റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ഖ്ബാ​ൽ താ​നൂ​ർ, ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ലി അ​ക്ബ​ർ കൈ​ത്ത​മ​ണ്ണ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​സി​ർ ക​ന്മ​നം, തി​രൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഇ​ബ്രാ​ഹിം പ​രി​യാ​പു​രം, താ​ജു ചെ​മ്പ്ര, ഫാ​റൂ​ഖ്‌ തി​രൂ​ർ, മു​നീ​ർ ആ​ത​വ​നാ​ട്, ഹു​നൈ​സ് മാ​ങ്ങാ​ട്ടി​രി, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ കു​റ്റൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. തി​രൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സേ​വ​നം ചെ​യ്ത​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ തി​രൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കു​ന്ന​ത്ത് പ​റ​മ്പി​ലി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ്‌ ന​ദ്‌​വി ക​ണ്ണൂ​ർ പ്രാ​ർ​ഥ​ന ന​ട​ത്തി. ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​മീ​സ് ക​ല്പ പ​ഴം​കു​ള​ങ്ങ​ര പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി. മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം. ​മൗ​സ​ൽ മൂ​പ്പ​ൻ തി​രൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ റ​ഷീ​ദ് ആ​ത​വ​നാ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - K.M.C.C. Bahrain Tirur Mandal; First Annual Conference a highlight
