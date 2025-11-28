Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 11:36 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 11:36 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന വ​നി​ത വി​ങ്ങി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം

    കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന വ​നി​ത വി​ങ്ങി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം
    കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന വ​നി​ത വി​ങ്ങി​ന്

    സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    മ​നാ​മ: പു​തു​താ​യി നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന വ​നി​ത വി​ങ്ങി​ന് കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. ജി​ല്ല ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് നൗ​ഫ​ൽ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ങ്ങാ​ടി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് റ​ഫീ​ഖ് തോ​ട്ട​ക്ക​ര, പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ മാ​രാ​യ​മം​ഗ​ലം വ​നി​ത വി​ങ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് മാ​ഹി​റ നൗ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. വ​നി​ത വി​ങ്ങി​ന് ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി. അ​ൻ​വ​ർ കു​മ്പി​ടി, നൗ​ഷാ​ദ് പു​തു​ന​ഗ​രം, അ​ന​സ് നാ​ട്ടു​ക​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സ​ൽ, അ​ൻ​സാ​ർ ച​ങ്ങ​ലീ​രി, ക​ബീ​ർ നെ​യ്യൂ​ർ, എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ആ​ക്ടി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം പെ​രി​ങ്ങോ​ട്ട് കു​റി​ശ്ശി സ്വാ​ഗ​ത​വും ആ​ഷി​ഖ് പ​ത്തി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

