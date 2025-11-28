കെ.എം.സി.സി ബഹ്റൈൻ സംസ്ഥാന വനിത വിങ്ങിന് സ്വീകരണംtext_fields
മനാമ: പുതുതായി നിലവിൽ വന്ന കെ.എം.സി.സി ബഹ്റൈൻ സംസ്ഥാന വനിത വിങ്ങിന് കെ.എം.സി.സി ബഹ്റൈൻ പാലക്കാട് ജില്ല കമ്മിറ്റി സ്വീകരണം നൽകി. ജില്ല ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റ് നൗഫൽ പടിഞ്ഞാറങ്ങാടിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കെ.എം.സി.സി ബഹ്റൈൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷംസുദ്ദീൻ വെള്ളിക്കുളങ്ങര പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
കെ.എം.സി.സി ബഹ്റൈൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റഫീഖ് തോട്ടക്കര, പാലക്കാട് ജില്ല മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഷറഫുദ്ദീൻ മാരായമംഗലം വനിത വിങ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മാഹിറ നൗഷാദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. വനിത വിങ്ങിന് ജില്ല കെ.എം.സി.സി ഭാരവാഹികൾ ചേർന്ന് ഉപഹാരം നൽകി. അൻവർ കുമ്പിടി, നൗഷാദ് പുതുനഗരം, അനസ് നാട്ടുകൽ, മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ, അൻസാർ ചങ്ങലീരി, കബീർ നെയ്യൂർ, എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ കരീം പെരിങ്ങോട്ട് കുറിശ്ശി സ്വാഗതവും ആഷിഖ് പത്തിൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
