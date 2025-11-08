Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightകെ.​എം.​സി.​സി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 1:46 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 1:46 PM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ഹ​ർ​ജാ​ൻ 2K25 ഏ​രി​യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ഹ​ർ​ജാ​ൻ 2K25 ഏ​രി​യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ലെ മ​ല​യാ​ളി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​വൈ​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​പോ​ഷ​ണ​വു​മാ​യി കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് വി​ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മ​ഹ​ർ​ജാ​ൻ 2K25 പ്ര​ചാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു.

    ‘ഒ​ന്നാ​യ ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രാ​യി​രം സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ’ എ​ന്ന ആ​പ്ത​വാ​ക്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​മേ​ള​യു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണാ​ർ​ഥം ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ഏ​രി​യ​ത​ല സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. മു​ഹ​റ​ഖി​ലും, മ​നാ​മ​യി​ലും സ്റ്റേ​ജ് ഇ​ന​ങ്ങ​ളും, സ്റ്റേ​ജി​ത​ര ഇ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഏ​രി​യ ത​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​മു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ടി ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ മ​ത്സ​ര​ബു​ദ്ധി​യോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഏ​രി​യ​ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണാ​ർ​ഥം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി.

    വി​വി​ധ ഏ​രി​യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ റ​ഫീ​ഖ് തോ​ട്ട​ക്ക​ര, ഒ.​കെ. കാ​സിം, ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ മാ​രാ​യ​മം​ഗ​ലം, ഇ​ഖ്ബാ​ൽ മ​ല​പ്പു​റം, ഇ​സ്ഹാ​ഖ് വി​ല്യാ​പ്പ​ള്ളി, മു​നീ​ർ ഒ​ഞ്ചി​യം, ശി​ഹാ​ബ് പൊ​ന്നാ​നി, ഉ​മ്മ​ർ കൂ​ട്ടി​ല​ങ്ങാ​ടി, സി​ദ്ദീ​ഖ് അ​ദ് ലി​യ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ വെ​ട്ടി​യ​റ, മു​ബാ​റ​ക് മ​ല​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bahrain NewsK.M.C.Cgulf news malayalam
    News Summary - K.M.C.C Bahrain Maharaja 2K25 area visits completed
    Similar News
    Next Story
    X