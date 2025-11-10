Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightകെ.​എം.​സി.​സി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 1:15 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 1:15 PM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    മാ​ഹി​റ ഷ​മീ​ർ, അ​ഫ്ര മു​ഹ്സി​ൻ, ന​സീ​മ ശു​ഹൈ​ബ് , ജ​സ്‌​ന ക​രി​പ്പാ​യി, സ​ബി​ത അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ

    മ​നാ​മ: കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ്ങി​ന് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. മ​നാ​മ കെ.​എം.​സി.​സി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ പാ​ണ​ക്കാ​ട് ഹൈ​ദ​ര​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന വ​നി​ത സം​ഗ​മ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ത്. കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്‌​മാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    സ്ത്രീ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​വും മു​ന്നേ​റ്റ​വും എ​ന്ന​ത്തെ​ക്കാ​ളും പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സ​പ​രി​സ​ര​ത്തെ ഈ ​വ​നി​ത കൂ​ട്ടാ​യ്മ കെ.​എം.​സി.​സി​ക്ക് ക​രു​ത്തു​പ​ക​രു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്‌​മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. സാ​മൂ​ഹി​ക തി​ന്മ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ മൂ​ല്യ​ബോ​ധ​മു​ള്ള ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​ത്ത​ത്തി​ന്റെ സൃ​ഷ്ടി​ക്ക് വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കാ​നു​ണ്ട്. കു​ടും​ബ​ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് താ​ങ്ങാ​യി മാ​റാ​നും ക​ഴി​യു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലൂ​ടെ സാ​ധ്യ​മാ​കു​ന്ന​ത് എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ 45ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ​യും ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഇ​ഫ്താ​റു​ക​ളു​ടെ​യും വി​ജ​യ​ത്തി​ന് കെ.​എം.​സി.​സി ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് വ​ലി​യ പ​ങ്കാ​ണ് വ​ഹി​ച്ച​ത്. പു​തി​യ മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ഐ​ക​ക​ണ്ഠ്യേ​ന പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ന​ഫീ​സ​ത്ത്‌ അ​ഫ ഖി​റാ​അ​ത്ത് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സ്റ്റേ​റ്റ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൻ. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഫീ​ഖ് തോ​ട്ട​ക്ക​ര ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    വേ​ൾ​ഡ് കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​സൈ​നാ​ർ ക​ള​ത്തി​ങ്ക​ൽ, സ്റ്റേ​റ്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ കെ.​പി. മു​സ്ത​ഫ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. മാ​ഹി​റ സ​മീ​ർ, അ​ഫ്ര മു​ഹ്സി​ൻ, ന​സീ​മ ഷു​ഹൈ​ബ്, സ​ബി​ദ അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സ്റ്റേ​റ്റ് കെ.​എം.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ എ.​പി. ഫൈ​സ​ൽ, ഷ​ഹീ​ർ കാ​ട്ടാ​മ്പ​ള്ളി, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കാ​ട്ടി​ൽ​പീ​ടി​ക, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ക​ക്ക​ണ്ടി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്: മാ​ഹി​റ ഷ​മീ​ർ (കോ​ഴി​ക്കോ​ട്), ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി: അ​ഫ്ര മു​ഹ്സി​ൻ (കാ​സ​ർ​കോ​ട്), ട്ര​ഷ​റ​ർ: ന​സീ​മ ശു​ഹൈ​ബ് (ക​ണ്ണൂ​ർ), ഓ​ർ​ഗ. സെ​ക്ര​ട്ട​റി: ജ​സ്‌​ന ക​രി​പ്പാ​യി (മ​ല​പ്പു​റം), സീ​നി​യ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്: സ​ബി​ത അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ (സൗ​ത്ത് സോ​ൺ), വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ: റി​സ്‌​വി അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് (മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ), സു​ഫൈ​ജ റ​ഫ്‌​സി (ഇ​സ ടൗ​ൺ ഏ​രി​യ), സാ​ഹി​ദ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ (ഈ​സ്റ്റ്‌ റി​ഫ ഏ​രി​യ). സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ: ജ​സീ​ല ഷ​ഹീ​ർ (കോ​ഴി​ക്കോ​ട്), ഷ​ഹ​നാ​സ് സ​ക്കീ​ർ (ഈ​സ്റ്റ്‌ റി​ഫ ഏ​രി​യ), അ​ലീ​മ പാ​വൂ​ർ, ഷ​ർ​മി​ന ഹാ​രി​സ്, (മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ), സാ​മി​റ സി​ദീ​ഖ് (മ​ല​പ്പു​റം).

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KMCC BahrainOFFICERSBahrain NewsLadies Wing
    News Summary - KMCC Bahrain Ladies Wing Officers
    Similar News
    Next Story
    X