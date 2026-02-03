Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    3 Feb 2026 9:37 AM IST
    Updated On
    3 Feb 2026 9:37 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്രൗ​ഢ​ഗം​ഭീ​ര തു​ട​ക്കം

    കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്രൗ​ഢ​ഗം​ഭീ​ര തു​ട​ക്കം
    കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നോ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ വ​നി​താ ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പു​തു​ശ​ക്തി ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് 2025-2026 ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നോ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം മ​നാ​മ സ​യ്യി​ദ് ഹൈ​ദ​ര​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ ച​ട​ങ്ങു​ക​ളോ​ടെ ന​ട​ന്നു.ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മാ​ഹി​റ ഷ​മീ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നോ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. എ.​പി. സ്മി​ജി, പ്ര​വാ​സി വ​നി​താ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണെ​ന്നും, സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​വും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും ശ​ക്ത​മാ​കു​മ്പോ​ൾ സ​മൂ​ഹം കൂ​ടു​ത​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര, ട്ര​ഷ​റ​ർ കെ.​പി. മു​സ്ത​ഫ, മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കു​ട്ടൂ​സ മു​ണ്ടേ​രി, മു​ൻ ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​ന​സീ​ഹ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​സ്‌​ന ക​രി​പ്പാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നോ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ സ​പ്ലി​മെ​ന്റ് ‘ഹ​രി​ത സ്പ​ർ​ശം’ അ​ഡ്വ. എ.​പി. സ്മി​ജി കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സാ​ഹി​ബി​ന് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സ്റ്റേ​റ്റ് ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ഡ്വ. എ. ​പി. സ്മി​ജി​ക്ക് ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി. സ​ബി​ത അ​ബ്ദു​ൾ ഖാ​ദ​ർ, റി​സ്‌​വി അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ്, സാ​ഹി​താ റ​ഹ്മാ​ൻ, സു​ഫൈ​ജ റ​ഫ്സി, ജ​സീ​ല ഷ​ഹീ​ർ, ഷ​ഹ​നാ​സ് സ​ക്കീ​ർ, അ​ലീ​മ ഷാ​ഹി​ദ പാ​വൂ​ർ, ശ​ർ​മി​ന ഹാ​രി​സ്, സ​മീ​റ സി​ദ്ദീ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. അ​ഫ്ര ത​സ്‌​നീം സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ന​സീ​മ ഷു​ഹൈ​ബ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

