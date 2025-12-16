Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightകെ.​എം.​സി.​സി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 10:42 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 10:42 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല വ​നി​ത വി​ങ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നോ​ദ്ഘാ​ട​നം

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല വ​നി​ത വി​ങ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നോ​ദ്ഘാ​ട​നം
    cancel
    camera_alt

    കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല വ​നി​ത വി​ങ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നോ​ദ്ഘാ​ട​നം വ​നി​ത വി​ങ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​ഹി​റ ഷ​മീ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും സാ​മൂ​ഹി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന വ​നി​ത വി​ങ് ഔ​പ​ചാ​രി​ക​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വ​നി​ത വി​ങ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മാ​ഹി​റ ഷ​മീ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ജി​ല്ല വ​നി​ത വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ബൈ​ദ പി.​കെ.​സി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പു​തു​താ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വ​നി​താ വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മാ​ഹി​റ ഷ​മീ​റി​നെ​യും സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​സീ​ല സ​ഹീ​റി​നെ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. അ​തോ​ടൊ​പ്പം കെ.​എം.​സി.​സി സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്‌​സ് വി​ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​ഹ​ർ​ജാ​ൻ 2K25 മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​ഥ​മ ട്രോ​ഫി ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ടീ​മി​നും ആ​ദ​ര​വ് ന​ൽ​കി. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഭാ​വി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​രേ​ഖ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ത​സ്‌​ലീ​ന സ​ലീം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    വ​നി​താ ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​വും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി നേ​തൃ പ​രി​ശീ​ല​നം, അ​ടു​ക്ക​ള കൃ​ഷി​ക്കു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, മെ​ഹ​ന്തി ഫെ​സ്റ്റ്, പാ​ച​ക മ​ത്സ​രം, ല​ളി​തം മ​ല​യാ​ളം പ​ഠ​ന പ​രി​പാ​ടി, പ​റ​വ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള കു​ടി​വെ​ള്ള വി​ത​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ പ​ര​പ്പ​ൻ​പൊ​യി​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. ഇ​സ്ഹാ​ഖ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​ബൈ​ർ കെ.​കെ. എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ബാ​ന ടീ​ച്ച​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഫ​സീ​ല റാ​ഫി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ന​സീം പേ​രാ​മ്പ്ര, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് തൊ​ട​ന്നൂ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി വേ​ളം, ഹ​മീ​ദ് അ​യ​നി​ക്കാ​ട്, മു​നീ​ർ ഒ​ഞ്ചി​യം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​നാ​ൻ, ല​ത്തീ​ഫ് വ​രി​ക്കോ​ളി എ​ന്നി​വ​രും നി​ര​വ​ധി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വ​നി​ത വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ന​സീ​മ ന​സീം, മു​ഫ്സി​ന ഫാ​സി​ൽ, ഖൈ​റു​ന്നി​സ റ​സാ​ഖ്, വ​ഹീ​ദ ഹ​നീ​ഫ, സ​റീ​ന ആ​ർ.​കെ, ഹാ​ജ​റ നി​സാ​ർ, ഫി​ദ ഷ​മീം, റെ​മീ​ന നാ​സ​ർ, മ​ഹ​ജൂ​ബ സു​ഹൈ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:women's wingBahrain NewsK.M.C.CKozhikode
    News Summary - K.M.C.C Bahrain Kozhikode District Women's Wing activities inaugurated
    Similar News
    Next Story
    X