    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 10:54 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 10:54 AM IST

    ഈ​ദു​ൽ വ​ത​ൻ സ​മു​ചി​ത​മാ​യി ആ​ച​രി​ച്ച് കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ

    ഈ​ദു​ൽ വ​ത​ൻ സ​മു​ചി​ത​മാ​യി ആ​ച​രി​ച്ച് കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ
    കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഗ​മം ബ​ഹ്റൈ​ൻ പാ​ർ​ല​മെൻറ്​ അംഗം അ​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ബാ അ​ൽ​സ​ല്ലൂം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    മ​നാ​മ: 54ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന ബ​ഹ്റൈ​ന് ആ​ശം​സ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഗ​മം ഇ​ന്തോ-​അ​റ​ബ് ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ആ​ച​രി​ച്ചു.

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന​ത്തോ​ടെ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച സാം​സ്കാ​രി​ക​സം​ഗ​മം ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് എ.​പി. ഫൈ​സ​ലി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ൻ പാ​ർ​ല​മെൻറം​ഗം അ​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ബാ അ​ൽ​സ​ല്ലൂം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    കു​രു​ന്നു​ക​ൾ കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച അ​റ​ബി​ക് ഡാ​ൻ​സ്, ഒ​പ്പ​ന, ദ​ഫ്മു​ട്ട് എ​ന്നീ ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് മി​ക​വേ​കി. കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്കാ​രി​ക വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ഒ​ലീ​വ് കോ​ൽ​ക​ളി സം​ഘം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം ശ്രോ​താ​ക്ക​ളി​ൽ ന​വ്യാ​നു​ഭൂ​തി പ​ക​ർ​ന്നു. സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ​റ​ഫ് കാ​ട്ടി​ൽ​പീ​ടി​ക ആ​മു​ഖ​ഭാ​ഷ​ണ​വും മു​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് കു​ട്ടൂ​സ മു​ണ്ടേ​രി ആ​ശം​സ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. അ​റ​ബ് പ്ര​മു​ഖ​ൻ ഹു​സൈ​ൻ അ​ൽ സ​ല്ലൂം സം​സ്ഥാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഗ​ഫൂ​ർ കൈ​പ്പ​മം​ഗ​ലം, റ​ഫീ​ഖ് തോ​ട്ട​ക്ക​ര, ഷ​ഹീ​ർ കാ​ട്ടാ​മ്പ​ള്ളി, എ​ൻ. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, ഫൈ​സ​ൽ കോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി, എ​സ്.​കെ. നാ​സ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സ​ലീം ത​ള​ങ്ക​ര ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

