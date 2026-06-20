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    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Jun 2026 7:39 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Jun 2026 7:39 PM IST

    ബഹ്‌റൈൻ രാജാവും സൗദി കിരീടാവകാശിയും തമ്മിൽ ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം നടത്തി

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    മേഖലയിലെ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച് ചെയ്ത് ഇരുവരും
    ബഹ്‌റൈൻ രാജാവും സൗദി കിരീടാവകാശിയും തമ്മിൽ ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം നടത്തി
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    മനാമ: ബഹ്‌റൈൻ രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഈസ ആൽ ഖലീഫ സൗദി അറേബ്യയുടെ കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ സഊദ് രാജകുമാരനുമായി ടെലിഫോണിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തി.

    മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇരുനേതാക്കളും അവലോകനം ചെയ്യുകയും പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പരസ്പര താൽപ്പര്യമുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൈമാറിയ നേതാക്കൾ, ബഹ്‌റൈനും സൗദി അറേബ്യയും തമ്മിലുള്ള ദൃഢമായ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ഈ അവസരത്തിൽ വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

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    TAGS:telephone conversationking of bahrainSaudi crown prince
    News Summary - King of Bahrain and Saudi Crown Prince hold telephone conversation
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