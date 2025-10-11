Begin typing your search above and press return to search.
    ഗ​സ്സ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​രാ​ർ; മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പു​തി​യ സു​ര​ക്ഷാ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തു​റ​ന്ന​താ​യി ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ്

    ഗ​സ്സ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​രാ​ർ; മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പു​തി​യ സു​ര​ക്ഷാ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തു​റ​ന്ന​താ​യി ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ്
    രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ

    മ​നാ​മ: ഗ​സ്സ​യി​ലെ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ധാ​ര​ണ​യാ​യ ക​രാ​ർ മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​നും ലോ​ക​ത്തി​നും ഒ​രു സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ ദി​ന​മാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്ന് രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചു. ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ഈ ​നീ​ക്കം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ​യും സ്ഥി​ര​ത​യു​ടെ​യും പു​തി​യ വാ​താ​യ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ലെ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മു​ൻ​കൈ​ക​ൾ​ക്കും ഈ ​ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ക​രാ​ർ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം വ​ഹി​ച്ച നേ​രി​ട്ടു​ള്ള പ​ങ്കി​നും രാ​ജാ​വ് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. ഈ ​ക​രാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള യു.​എ​സി​ന്റെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഗ​സ്സ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​രാ​റി​നോ​ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ശ​ക്ത​മാ​യ പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു​പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മാ​ധാ​നം എ​ന്ന​ത് ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ക​സ​ന​വും സ​മൃ​ദ്ധി​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള താ​ക്കോ​ലു​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ ക​ക്ഷി​ക​ളും ക​രാ​ർ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പാ​ലി​ക്കു​ക​യും അ​ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് രാ​ജാ​വ് അ​ടി​വ​ര​യി​ട്ടു. ഈ ​ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ നേ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച പൊ​തു​വാ​യ അ​ടി​ത്ത​റ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ർ ന​ട​ത്തി​യ മ​ഹ​ത്താ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​വ​രു​ടെ സു​പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കി​നെ​യും രാ​ജാ​വ് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ഈ ​ക​രാ​ർ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ സം​സ്കാ​രം ഏ​കീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    TAGS:GazaHamad KingBahrain Newsgulf news malayalam
