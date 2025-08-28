Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 28 Aug 2025 9:53 AM IST
    date_range 28 Aug 2025 9:53 AM IST

    ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് തി​രി​​െച്ച​ത്തി

    പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു
    Crown Prince receives King Hamad upon his return from Oman
    ഒ​മാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തി​യ ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​നെ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: സ്വ​കാ​ര്യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ഒ​മാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ. ഒ​മാ​ൻ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന്റെ ക്ഷ​ണം സ്വീ​ക​രി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു സ്വ​കാ​ര്യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ‍യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ രാ​ജാ​വി​ന് ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി.

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ൽ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ജാ​വും സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖും ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ക​യും സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ ആ​രാ​യു​ക​യും ചെ​യ്തു. സ​ലാ​ല​യി​ലെ റോ​യ​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ച​ട​ങ്ങി​ന് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഖ​രീ​ഫ് സീ​സ​ണി​ലെ സു​ഖ​ക​ര​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ആ​സ്വാ​ദി​ച്ചാ​ണ് ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും സ​ഹോ​ദ​ര​പ​ര​വു​മാ​യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം. സ​ഹ​ക​ര​ണം ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഗ​ൾ​ഫ് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്കി​ട്ട പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    TAGS:Gulf Newsking hamadOman VisitBahrain Newsreturns
