    Bahrain
    Posted On
    9 Nov 2025 9:50 AM IST
    Updated On
    9 Nov 2025 9:50 AM IST

    മ​ലേ​ഷ്യ​ൻ രാ​ജാ​വി​നെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ്

    വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു
    മ​ലേ​ഷ്യ​ൻ രാ​ജാ​വി​നെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ്
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യും മ​ലേ​ഷ്യ​ൻ രാ​ജാ​വും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ

    മ​നാ​മ: രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, മ​ലേ​ഷ്യ​ൻ രാ​ജാ​വ് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഇ​ബ്നി അ​ൽ​മ​ർ​ഹും സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഇ​സ്‌​ക​ന്ദ​റു​മാ​യി സ​ഖീ​ർ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച. ബ​ഹ്‌​റൈ​നും മ​ലേ​ഷ്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ദൃ​ഢ​വും ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള​തു​മാ​യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ർ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​ക​യും ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​സ്പ​ര​നേ​ട്ട​ത്തി​നും സ​മൃ​ദ്ധി​ക്കും വേ​ണ്ടി ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    പൊ​തു​താ​ൽ​പ്പ​ര്യ​മു​ള്ള വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വി​പു​ല​മാ​യ ച​ർ​ച്ചാ​യോ​ഗം ന​ട​ന്നു. ഈ ​ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ബ​ഹ്‌​റൈ​നും മ​ലേ​ഷ്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് മ​ലേ​ഷ്യ​ൻ രാ​ജാ​വി​നെ​യും സം​ഘ​ത്തെ​യും സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ട് ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ഹി​ഷ്ണു​ത, തു​റ​ന്ന സ​മീ​പ​നം, മ​ത​പ​ര​മാ​യ വൈ​വി​ധ്യം, സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ, സ​മാ​ധാ​നം, സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വം, പ​ര​സ്പ​ര ബ​ഹു​മാ​നം എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പൊ​തു​വാ​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പൊ​തു​വാ​യ നി​ല​പാ​ട് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ടി​വ​ര​യി​ട്ടു. മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കാ​നും പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്താ​നും മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ൽ ശാ​ശ്വ​ത സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ഏ​ക വ​ഴി​യാ​യ ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​രം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വ​ത്തി​ന് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ഗാ​ധ​മാ​യ ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് അ​ക​ലെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഈ ​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ രാ​ജ്യ​ത്ത് എ​നി​ക്ക് ദൂ​രെ​യെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നി​ല്ല, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​നി​ക്ക് വീ​ട് പോ​ലെ​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ലേ​ഷ്യ​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കാ​ളി​യാ​ണ്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ വി​ഷ​ൻ 2030ന് ​അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ഞ​ങ്ങ​ൾ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു​വ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

