Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 3:26 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 3:26 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ ഐ​ക്യ​ത്തെ പ്ര​കീ​ർ​ത്തി​ച്ച് ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ്

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ജു​മു​അ ന​മ​സ്കാ​ര ശേ​ഷം സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ ഐ​ക്യ​ത്തെ പ്ര​കീ​ർ​ത്തി​ച്ച് ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ്
    സ​ഫ്‌​രി​യ പാ​ല​സ് മ​സ്ജി​ദി​ൽ പ്രാർഥനക്കെത്തിയ രാജാവ്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ ഐ​ക്യ​ത്തെ​യും രാ​ജ്യ​ത്തോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ​യും പ്ര​കീ​ർ​ത്തി​ച്ച് രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ. പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി​യു​ടെ ജ​ന്മ​ദി​ന ദി​വ​സ​മാ​യ റ​ബി​ഉ​ൽ അ​വ്വ​ൽ 12ന് ​സ​ഫ്‌​രി​യ പാ​ല​സ് മ​സ്ജി​ദി​ൽ ന​ട​ന്ന ജു​മു​അ ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​നു​ശേ​ഷം സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ഈ ​ഐ​ക്യ​ബോ​ധം സ​ഹാ​യി​ച്ച​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​നു​ള്ള അ​നു​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​വ പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ്ര​വാ​ച​ക​ന്റെ കാ​രു​ണ്യം, സാ​ഹോ​ദ​ര്യം, ഐ​ക്യം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശം അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ഭി​ന്ന​ത​ക​ൾ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നും ന​ല്ല ധാ​ർ​മി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കാ​നും സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യും സ​മാ​ധാ​ന​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    രാ​ജാ​വി​നോ​ടൊ​പ്പം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മ​ക്ക​ളും രാ​ജ​കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സു​ന്നി എ​ൻ​ഡോ​വ്‌​മെ​ന്റ്സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ശൈ​ഖ് റാ​ശി​ദ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഹ​ജ​രി​യാ​ണ് ഖു​തു​ബ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്. പ്ര​വാ​ച​ക​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം, ഹി​സ് മ​ജ​സ്റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് സു​ര​ക്ഷ​യും സ​മൃ​ദ്ധി​യും സ്ഥി​ര​ത​യും തു​ട​ർ​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​ക​ട്ടെ​യെ​ന്ന് ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    X