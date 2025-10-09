Begin typing your search above and press return to search.
    പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​നും ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ലി​നും ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന്‍റെ പ്ര​ശം​സ

    വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ രാ​ജാ​വി​ന് കൈ​മാ​റി
    പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​നും ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ലി​നും ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന്‍റെ പ്ര​ശം​സ
    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തി​നും പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ​യും ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും പു​രോ​ഗ​തി​ക്കും പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​രു​സ​ഭ​ക​ളും കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​യും രാ​ജാ​വ് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.ആ​റാം നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ മൂ​ന്നാം സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ സ​ഫ്രി​യ പാ​ല​സി​ൽ വെ​ച്ച് രാ​ജാ​വി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സ അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ്പീ​ക്ക​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ​ല്ലം ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് കൈ​മാ​റു​ന്നു

    പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ്പീ​ക്ക​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ​ല്ല​മും ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ലി ബി​ൻ സാ​ലി​ഹ്​ അ​സ്സാ​ലി​ഹും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ കൈ​മാ​റി​യ​ത്. ഇ​രു കൗ​ൺ​സി​ലു​ക​ളു​ടെ​യും ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ​മാ​രും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ, മേ​ൽ​നോ​ട്ട​പ​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും മു​ൻ​കാ​ല വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ലെ ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളെ രാ​ജാ​വ് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വ്, നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള തു​ട​ർ ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ രാ​ജ്യം കൈ​വ​രി​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി​ക്ക് പൗ​ര​ന്മാ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളി​ലും, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​വും ആ​ഗോ​ള​നി​ല​യും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലെ അ​വ​രു​ടെ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​ലും രാ​ജാ​വ് അ​ഭി​മാ​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഒ​രു​മി​ച്ച് നി​ൽ​ക്കു​ക​യും സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യു​ടെ​യും സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​ത്തി​ന്റെ​യും തു​റ​ന്ന മ​ന​സ്സോ​ടെ​യു​ള്ള സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും വി​ള​ക്കു​മാ​ട​മാ​യി തു​ട​രു​മെ​ന്നും ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. രാ​ജാ​വി​ന്റെ പ്ര​ശം​സ​ക്കും തു​ട​ർ​പി​ന്തു​ണ​ക്കും ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ​മാ​ർ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ട് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. എ​ല്ലാ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​പ​ര​മാ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും ഫ​ല​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു പ​റ​ഞ്ഞു. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും രാ​ജ്യ​ത്തെ​യും പൗ​ര​ന്മാ​രെ​യും സേ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത അ​ൽ മു​സ​ല്ല​മും അ​ൽ സാ​ലി​ഹും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    രാ​ജ​കീ​യ പ്ര​സം​ഗം, കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ മ​റു​പ​ടി, ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, ക​ര​ട് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ, ബ​ജ​റ്റു​ക​ൾ, മ​ന്ത്രി​ത​ല ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​ധാ​ന നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ശൂ​റ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി ന​യ​ത​ന്ത്ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ന്റെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​ൽ വി​ശ​ദ​മാ​ക്കു​ന്നു.നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ, മേ​ൽ​നോ​ട്ട​പ​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി ന​യ​ത​ന്ത്ര ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ, പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​ധാ​ന നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Gulf Newsking hamadBahrain NewsShura Council
