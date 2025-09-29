Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    date_range 29 Sept 2025 11:14 AM IST
    date_range 29 Sept 2025 11:14 AM IST

    മു​ഹ​റ​ഖി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കി​നെ പ്ര​ശം​സി​ച്ച് ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ്

     രാജാവ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ മു​ഹ​റ​ഖ് വ​ഹി​ച്ച നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കി​നെ രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. മു​ഹ​റ​ഖ് നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​റും അ​ർ​പ്പ​ണ​ബോ​ധ​വും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി​ക്കും സാം​സ്കാ​രി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളും രാ​ജാ​വ് എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ പൈ​തൃ​ക സ​മ്പ​ന്ന​ത​യും ത​നി​മ​യും മാ​നു​ഷി​ക പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ത്യേ​കം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ടു​ത്തി. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യും പൗ​ര​ത്വ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ദേ​ശീ​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി​യു​ടെ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ് റാ​ശി​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ മു​ഹ​റ​ഖ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ മു​ഹ​റ​ഖ് പൗ​ര​ന്മാ​ർ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യ രാ​ജ്യ​സ്നേ​ഹ​ത്തെ​യും അ​ച​ഞ്ച​ല​മാ​യ കൂ​റി​നെ​യും രാ​ജാ​വ് പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ഇ​ത് അ​വ​രു​ടെ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ വേ​രൂ​ന്നി​യ പൈ​തൃ​ക​ത്തെ​യും രാ​ജ്യ​ത്തോ​ടും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തോ​ടു​മു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ​യും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ മ​റ്റ് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ​പ്പോ​ലെ മു​ഹ​റ​ഖും വീ​ട്, ആ​രോ​ഗ്യം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വി​ക​സ​ന​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​യോ​ജ​നം നേ​ടു​ന്ന​താ​യി രാ​ജാ​വ് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക​വും ച​രി​ത്ര​പ​ര​വു​മാ​യ ത​നി​മ​യെ മാ​നി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് നി​ല​വി​ലു​ള്ള വി​ക​സ​ന​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    പ്ര​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ​രി​ഗ​ണ​ക്കും രാ​ജ്യ​ത്തെ എ​ല്ലാ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളു​ടെ​യും വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യി​ലും മു​ഹ​റ​ഖ് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹി​ന്ദി മു​ഹ​റ​ഖ് നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി അ​ഗാ​ധ​മാ​യ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ഹ​റ​ഖ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് പ്രോ​ജ​ക്റ്റ് ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ക​വി​യാ​ത്ത സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നു​ള്ള രാ​ജാ​വി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    king hamadBahrain Newsgulf news malayalam
