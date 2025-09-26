Begin typing your search above and press return to search.
    ബി.​ഡി.​എ​ഫി​ന് പ്ര​ശം​സ​യു​മാ​യി ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ്

    ബി.​ഡി.​എ​ഫി​ന് പ്ര​ശം​സ​യു​മാ​യി ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ്
    സ​ഫ്‌​രി​യ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് ബി.​ഡി.​എ​ഫ് ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ഇ​ൻ ചീ​ഫ് ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ സേ​ന​യു​ടെ (ബി.​ഡി.​എ​ഫ്) സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തെ​യും ധീ​ര​ത​യെ​യും പ്ര​ശം​സി​ച്ച് സാ​യു​ധ​സേ​ന​യു​ടെ സു​പ്രീം ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ കൂ​ടി​യാ​യ രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ.

    സ​ഫ്‌​രി​യ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് ബി.​ഡി.​എ​ഫ് ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ഇ​ൻ ചീ​ഫ് ഫീ​ൽ​ഡ് മാ​ർ​ഷ​ൽ ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ലാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം സൈ​നി​ക​രു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച​ത്.

    ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷാ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വും റോ​യ​ൽ ഗാ​ർ​ഡ് ക​മാ​ൻ​ഡ​റു​മാ​യ ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ് നാ​സ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, റോ​യ​ൽ ഗാ​ർ​ഡ് സ്പെ​ഷ​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ കേ​ണ​ൽ ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, ബി.​ഡി.​എ​ഫ് ചീ​ഫ് ഓ​ഫ് സ്റ്റാ​ഫ് ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ ദി​യാ​ബ് ബി​ൻ സ​ഖ​ർ അ​ൽ നു​ഐ​മി എ​ന്നി​വ​രും മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ബി.​ഡി.​എ​ഫ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ധൈ​ര്യ​ത്തെ​യും രാ​ജ്യ​ത്തോ​ടു​ള്ള കൂ​റി​നെ​യും ദേ​ശീ​യ ക​ട​മ​ക​ളോ​ടു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ​യും ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നും അ​വി​ട​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ഭി​മാ​ന​മാ​ണ് ബി.​ഡി.​എ​ഫ് സൈ​നി​ക​രെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ബി.​ഡി.​എ​ഫ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പ്ര​തി​രോ​ധ ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ താ​ൽ​പ​ര്യ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    ബി.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ എ​ല്ലാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കും, നോ​ൺ-​ക​മീ​ഷ​ൻ​ഡ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ​ക്കും മ​റ്റ് സൈ​നി​ക​ർ​ക്കും ത​ന്‍റെ അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​ശം​സ​ക​ളും അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് ബി.​ഡി.​എ​ഫ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. അ​വ​രു​ടെ തു​ട​ർ​വി​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

