    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    17 Feb 2026 2:59 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Feb 2026 2:59 PM IST

    ലോ​ക​ത്തെ മി​ക​ച്ച 100 ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച് കി​ങ് ഹ​മ​ദ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ

    ആ​ഗോ​ള റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ 73ാം സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് ആ​ശു​പ​ത്രി സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്
    ലോ​ക​ത്തെ മി​ക​ച്ച 100 ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച് കി​ങ് ഹ​മ​ദ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ
     കിങ് ഹമദ് ഹോസ്പിറ്റൽ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​ക്ക് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​ത​ല​ത്തി​ൽ തി​ള​ക്ക​മാ​ർ​ന്ന നേ​ട്ടം. ലോ​ക​ത്തെ മി​ക​ച്ച 100 സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ലാ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ കി​ങ് ഹ​മ​ദ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ സ്ഥാ​നം​പി​ടി​ച്ചു. ആ​ഗോ​ള റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ 73ാം സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് ആ​ശു​പ​ത്രി സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. പ്ര​മു​ഖ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബ്രാ​ൻ​ഡ് മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ 'ബ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ൻ​സ്' പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ‘ഗ്ലോ​ബ​ൽ ടോ​പ്പ് 250 ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ​സ് 2026’ ലാ​ണ് ഈ ​അം​ഗീ​കാ​രം. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ലെ മി​ക​വ്, ശാ​സ്ത്രീ​യ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, ചി​കി​ത്സാ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് പ്ര​ശ​സ്തി എ​ന്നി​വ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യാ​ണ് റാ​ങ്കി​ങ് നി​ശ്ച​യി​ച്ച​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്ന​തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​യി ഈ ​നേ​ട്ടം വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ​യും നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ് ഈ ​വി​ജ​യ​ത്തി​ന് ആ​ധാ​ര​മെ​ന്ന് റോ​യ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ് ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ, ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ, മ​റ്റ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​ണ് ഈ ​റാ​ങ്കി​​ങ്ങെ​ന്ന് കി​ങ് ഹ​മ​ദ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ കേ​ണ​ൽ ഡോ. ​ശൈ​ഖ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വ​രും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ നൂ​ത​ന​മാ​യ ചി​കി​ത്സാ​രീ​തി​ക​ളും ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Girl in a jacket

