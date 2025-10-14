Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 9:58 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 9:58 AM IST

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​വി​ക്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​യ രൂ​പ​രേ​ഖ ന​ൽ​കി ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ്

    ദേ​ശീ​യ അ​സം​ബ്ലി​യു​ടെ ആ​റാം നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ നാ​ലാം സെ​ഷ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു
    ദേ​ശീ​യ അ​സം​ബ്ലി​യു​ടെ ആ​റാം നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ നാ​ലാം സെ​ഷ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം

    ചെ​യ്യാ​നെ​ത്തി​യ രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ സ​മീ​പം

    മ​നാ​മ: ദേ​ശീ​യ അ​സ്തി​ത്വം, സാ​മ്പ​ത്തി​ക വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണം, ആ​ഗോ​ള ഇ​ട​പെ​ട​ൽ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ഭാ​വി​ക്കാ​യു​ള്ള വ്യ​ക്ത​മാ​യ രൂ​പ​രേ​ഖ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഇ​സ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ദേ​ശീ​യ അ​സം​ബ്ലി​യു​ടെ ആ​റാം നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ നാ​ലാം സെ​ഷ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ച​ട​ങ്ങ്. പൊ​ലീ​സ് അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ​യാ​ണ് ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന്‍റെ വാ​ഹ​ന​വ്യൂ​ഹം അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നെ​ത്തി​യ​ത്. നാ​ഷ​ന​ൽ അ​സം​ബ്ലി സ്പീ​ക്ക​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മു​സ​ല്ലം, ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ലി ബി​ൻ സാ​ലി​ഹ്​ അ​സ്സാ​ലി​ഹ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ​ഗാ​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് പ്ര​ധാ​ന കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഹാ​ളി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. അ​വി​ടെ വി​ശു​ദ്ധ ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണ​ത്തോ​ടെ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ​യും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ​യും സം​യു​ക്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്ത അ​ദ്ദേ​ഹം, നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ സ​ഭ​യു​ടെ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തെ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ശ​രി​അ, കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന, നീ​തി, പാ​ര​മ്പ​ര്യം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ വേ​രൂ​ന്നി​യ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക, ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ലു​ള്ള സ​ഭ​യു​ടെ പ​ങ്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​ശ്രേ​ഷ്ഠ​മാ​യ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്നും ന​മ്മ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​രീ​തി​യു​ടെ​യും പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും അ​വി​ഭാ​ജ്യ​ഘ​ട​ക​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ പാ​ര​മ്പ​ര്യം പൂ​ർ​വി​ക​ർ സ്ഥാ​പി​ച്ച കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ധാ​ർ​മി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും യ​ഥാ​ർ​ഥ ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യം ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ത​ഭ്രാ​ന്ത്, വി​ദ്വേ​ഷം, ബാ​ഹ്യ വി​ധേ​യ​ത്വ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ തി​ര​സ്ക​രി​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും ഐ​ക്യ​വും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ത​ന​താ​യ അ​സ്തി​ത്വ​ത്തി​ന്റെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ യു​വ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക ശ്ര​ദ്ധ ന​ൽ​കി. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ വി​ക്ഷേ​പ​ണ​ത്തെ​യും മാ​നു​ഷി​ക കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള ത​ന്റെ പ്ര​തി​നി​ധി ശൈ​ഖ് നാ​സ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ യു​വ​ജ​ന പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന നി​ല​വി​ലു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.കൂ​ടാ​തെ യു​വ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ക​ൾ​ക്ക് വി​പു​ല​മാ​യ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന, കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച പു​തി​യ ദേ​ശീ​യ തൊ​ഴി​ൽ​സം​രം​ഭ​ത്തെ​യും ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. വി​ദേ​ശ​ന​യ​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ, മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നീ​തി​യു​ക്ത​വും സ​മ​ഗ്ര​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഗ​സ്സ​യി​ലെ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ശ്നം മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ത്യേ​ക ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി.

    സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ പ​ങ്ക് പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി പ്ര​ശം​സി​ച്ച ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ധ്യ​സ്ഥ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും അ​ന്ത​സ്സും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ പി​ന്തു​ണ അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

