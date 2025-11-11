Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    11 Nov 2025 12:26 PM IST
    11 Nov 2025 12:26 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ഒ​മാ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധ​ത്തി​ൽ അ​ഭി​മാ​നം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ്

    ഒ​മാ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ഹ​മൂ​ദ് ബി​ൻ ഫൈ​സ​ൽ അ​ൽ ബു​സൈ​ദി​യും ബ​ഹ്റൈ​ൻ രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ  

    ഒ​മാ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി സ​ഫ്രി​യ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    മ​നാ​മ: ഒ​മാ​നു​മാ​യു​ള്ള ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ബ​ന്ധ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ അ​ഭി​മാ​നം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ​ഹ​ക​ര​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള പ​ര​സ്പ​ര പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യി​ലൂ​ടെ ഈ ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ഫ്രി​യ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ഹ​മൂ​ദ് ബി​ൻ ഫൈ​സ​ൽ അ​ൽ ബു​സൈ​ദി​യു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ലാ​ണ് ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ് റാ​ശി​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ ക്ഷ​ണ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ മ​ന്ത്രി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സു​ര​ക്ഷാ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ഏ​കോ​പ​ന​വും സം​യു​ക്ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഇ​ത്ത​രം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള പ്രാ​ധാ​ന്യം രാ​ജാ​വ് എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന്റെ പ​ങ്ക് ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ഒ​മാ​ന്റെ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ദൃ​ഢ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി​ക്കും വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും സു​ൽ​ത്താ​ൻ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ, അ​ടു​ത്തി​ടെ ന​ട​ന്ന പ്രാ​ദേ​ശി​ക സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും പ​ര​സ്പ​ര താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ഇ​രു​നേ​താ​ക്ക​ളും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.

