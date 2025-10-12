Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    ഗ​സ്സ​യി​ലെ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​രാ​ർ; ട്രം​പി​നെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച് ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ്

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​രാ​ർ; ട്രം​പി​നെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച് ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ്
    ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്, രാജാവ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ

    മ​നാ​മ: ഗ​സ്സ​യി​ലെ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ധാ​ര​ണ​യാ​യ ക​രാ​റി​ൽ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന് അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന സ​ന്ദേ​ശ​മ​യ​ച്ച് രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഈ ​നേ​ട്ടം സു​സ്ഥി​ര​ത കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​മാ​ധാ​ന പ്ര​ക്രി​യ​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പോ​സി​റ്റീ​വാ​യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ക​രാ​റി​ന് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ പി​ന്തു​ണ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​റ​പ്പി​ച്ചു. യു.​എ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​ർ​ക്കോ റൂ​ബി​യോ​യു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​നും ലോ​ക​ത്തി​നും ഒ​രു​പോ​ലെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ സ​മാ​ധാ​ന ദി​ന​മാ​ണ് ഈ ​ക​രാ​റെ​ന്ന് പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ലെ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ട്രം​പി​ന്റെ അ​ച​ഞ്ച​ല​മാ​യ പി​ന്തു​ണ​ക്കും ഈ ​സു​പ്ര​ധാ​ന ക​രാ​ർ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള പ​ങ്കി​നും രാ​ജാ​വി​ന്റെ​യും സ്വ​ന്തം പേ​രി​ലു​ള്ള ന​ന്ദി അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ക​രാ​ർ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ ക​ക്ഷി​ക​ളും അ​വ​രു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​ക​ളും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ക​രാ​ർ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ച മ​ധ്യ​സ്ഥ​രു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. സ​മ​ഗ്ര സു​ര​ക്ഷാ ഏ​കീ​ക​ര​ണ​വും സ​മൃ​ദ്ധി ക​രാ​ർ പോ​ലു​ള്ള സം​യു​ക്ത ക​രാ​റു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ-​യു.​എ​സ് ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ ക​രു​ത്ത് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​മെ​ന്നും പൊ​തു ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള പ​ര​സ്പ​ര പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു​പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ സം​ഭാ​ഷ​ണം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    Gulf News
