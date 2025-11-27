Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    27 Nov 2025 9:09 PM IST
    Updated On
    27 Nov 2025 9:09 PM IST

    പാകിസ്താൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷഹബാസ് ഷെരീഫിന് ഓർഡർ ഓഫ് ബഹ്‌റൈൻ നൽകി ആദരിച്ച് ഹമദ് രാജാവ്

    ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഷഹബാസ് ഷെരീഫ് നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെ പരിഗണിച്ചാണ് ആദരവ്
    പാകിസ്താൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഓർഡർ ഓഫ് ബഹ്‌റൈൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബഹുമതി നൽകി ഹമദ് രാജാവ് ആദരിക്കുന്നു

    മനാമ: ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി ബഹ്‌റൈനിലെത്തിയ പാകിസ്താൻ പ്രധാനമന്ത്രി മുഹമ്മദ് ഷഹബാസ് ഷെരീഫിനെ ഓർഡർ ഓഫ് ബഹ്‌റൈൻ (വിസാം അൽ ബഹ്‌റൈൻ), ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബഹുമതി നൽകി ആദരിച്ച് രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഈസ ആൽ ഖലീഫ.

    അൽ സഫ്രിയ പാലസിൽ നടന്ന സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ പ്രിൻസ് സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് അൽ ഖലീഫയും സന്നിഹിതനായിരുന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഷഹബാസ് ഷെരീഫ് നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെ പരിഗണിച്ചാണ് ആദരവ്. രാജാവിന്റെ ഊഷ്മളമായ ആതിഥേയത്വത്തിനും സ്വീകരണത്തിനും പാകിസ്താൻ പ്രധാനമന്ത്രി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.

    X