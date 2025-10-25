Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 8:07 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 8:07 AM IST

    ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ ചെ​റു​മ​ക​ന്‍റെ വി​വാ​ഹ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ്

    ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ ചെ​റു​മ​ക​ന്‍റെ വി​വാ​ഹ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ്
    രാ​ജ​കീ​യ പ്ര​ശം​സ

    ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ-​ഇ​ൻ-​ചീ​ഫ് ആ​യ ഫീ​ൽ​ഡ് മാ​ർ​ഷ​ൽ ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ ചെ​റു​മ​ക​ന്‍റെ വി​വാ​ഹ​ച​ട​ങ്ങി​നെ​ത്തി​യ ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ​സേ​ന​യു​ടെ ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ-​ഇ​ൻ-​ചീ​ഫ് ആ​യ ഫീ​ൽ​ഡ് മാ​ർ​ഷ​ൽ ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ ചെ​റു​മ​ക​ൻ ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ വി​വാ​ഹ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ.

    രാ​ജാ​വി​നൊ​പ്പം മാ​നു​ഷി​ക കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന്റെ പ്ര​തി​നി​ധി ശൈ​ഖ് നാ​സ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യും മ​റ്റ് കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. റി​ഫ​യി​ലെ ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ-​ഇ​ൻ-​ചീ​ഫി​ന്റെ മ​ജ്‌​ലി​സി​ലാ​ണ് വി​വാ​ഹ ച​ട​ങ്ങ് ന​ട​ന്ന​ത്. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന്‍റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ന് ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ-​ഇ​ൻ-​ചീ​ഫ് ന​ന്ദി​യും സ​ന്തോ​ഷ​വും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ചെ​റു​മ​ക​ന്റെ വി​വാ​ഹ​വേ​ള​യി​ൽ രാ​ജാ​വ് ന​ൽ​കി​യ ആ​ശം​സ​ക​ൾ​ക്കും ഉ​ദാ​ത്ത​മാ​യ ഭാ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ദ്ദേ​ഹം ഹൃ​ദ​യം നി​റ​ഞ്ഞ ക​ട​പ്പാ​ടും അ​റി​യി​ച്ചു.

