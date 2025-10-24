Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 11:45 AM IST
    കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് കോ​സ്‌​വേ; വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കും

    സതേൺ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ ഐകകണ്ഠ്യേന അംഗീകരിച്ച പുതിയ നിർദേശമാണിത്
    മ​നാ​മ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് കോ​സ്‌​വേ വ​ഴി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ഇ​നി രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ​യും ച​രി​ത്ര​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളെ​യും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യും. സ​തേ​ൺ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഐ​ക​ക​ണ്ഠ്യേ​ന അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച പു​തി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​മാ​ണി​ത്.

    കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ അ​ത്ര അ​റി​യ​പ്പെ​ടാ​ത്ത സാം​സ്കാ​രി​ക, ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളെ ഗ​ൾ​ഫ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​മു​ണ്ട്. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം രാ​ജ്യ​ത്ത് ത​ങ്ങാ​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക​സ​മൂ​ഹ​വു​മാ​യി ഇ​ട​പ​ഴ​കാ​നും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​വും ദി​ശ​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​റ​ബി​യി​ലും ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലു​മാ​യി​രി​ക്കും ഈ ​സൈ​ൻ ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക. സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ജി.​സി.​സി പ്ര​വാ​സി താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യു​ള്ള ഏ​കീ​കൃ​ത വി​സ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം കൂ​ടു​ത​ൽ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യെ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 25 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള കിം​ഗ് ഫ​ഹ​ദ് കോ​സ്‌​വേ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും തി​ര​ക്കേ​റി​യ ക​ര അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ്. നോ​ർ​ത്തേ​ൺ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​വും കോ​സ്‌​വേ കൗ​ൺ​സി​ല​റു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ദോ​സ​രി ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തെ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. വ്യ​ക്ത​മാ​യ ദി​ശാ​ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ഗൂ​ഗി​ൾ മാ​പ്പി​നു​മ​പ്പു​റം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    എ​ങ്കി​ലും, കോ​സ്‌​വേ​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​വ​രെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന 'വെ​ൽ​ക്കം ടു ​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ' എ​ന്ന ബോ​ർ​ഡ് സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണം. ഇ​ത് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​തി​ഥ്യ​മ​ര്യാ​ദ​യും ദേ​ശീ​യ അ​ഭി​മാ​ന​വും പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക ആം​ഗ്യ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    സ​തേ​ൺ, നോ​ർ​ത്തേ​ൺ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലു​ക​ളും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളും ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക. റി​ഫ, സ​ഖീ​ർ, അ​വാ​ളി തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലാ​യി​രി​ക്കും ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക.

    TAGS:touristsgulfBahrainKing Fahd CausewayAttracted
    News Summary - King Fahd Causeway; New boards to be installed to attract tourists
