    date_range 29 Dec 2025 12:11 PM IST
    date_range 29 Dec 2025 12:11 PM IST

    കൈ​ൻ​ഡ്‌​നെ​സ് കോ​ർ​ണ​ർ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി ഹി​സ് എ​ക്സ​ല​ൻ​സി ഒ​സാ​മ ബി​ൻ സാ​ലി​ഹ് അ​ൽ

    അ​ല​വി കൈ​ൻ​ഡ്‌​നെ​സ് കോ​ർ​ണ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ‘ദി​സ് ഈ​സ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ’ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ദി​ന വാ​ർ​ഷി​കം ഇ​സ ടൗ​ൺ നാ​ഷ​ന​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഗം​ഭീ​ര​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.

    ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് മൈ​ലാ​ഞ്ചി ഡി​സൈ​നു​ക​ൾ, അ​റ​ബി ഭാ​ഷാ​പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ, ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വ​ര​യ്ക്ക​ൽ, ക​ള​റി​ങ്, മു​ഖം വ​ര​യ്ക്ക​ൽ കൂ​ടാ​തെ കാ​ലി​ഗ്രാ​ഫി ബൂ​ത്തും കൈ​ൻ​ഡ്‌​നെ​സ് കോ​ർ​ണ​റാ​യി, ലൈ​റ്റ്സ് ഓ​ഫ് കൈ​ൻ​ഡ്‌​നെ​സ് ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചു.

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി ഹി​സ് എ​ക്സ​ല​ൻ​സി ഒ​സാ​മ ബി​ൻ സാ​ലി​ഹ് അ​ൽ അ​ല​വി, ലൈ​റ്റ്സ് ഓ​ഫ് കൈ​ൻ​ഡ്‌​നെ​സ് ബൂ​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ പ്ര​ശം​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വേ​ള​യി​ൽ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ബെ​റ്റ്സി മാ​ത്തി​സ​ൺ, ലൈ​റ്റ്സ് ഓ​ഫ് കൈ​ൻ​ഡ്‌​നെ​സി​ന്റെ സ്ഥാ​പ​ക​ൻ സ​യ്യി​ദ് ഹ​നീ​ഫ്, മീ​ഡി​യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് യൂ​സു​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    News Summary - Kindness Corner is noteworthy
