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    വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ക്ലിനിക്കുമായി കിംസ്ഹെൽത്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ

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    വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ക്ലിനിക്കുമായി കിംസ്ഹെൽത്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ
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    മനാമ: വെള്ളിയാഴ്ചകളിലെ അവധി ദിനങ്ങൾ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനായി വിനിയോഗിക്കാൻ സഹായകരമായ പ്രത്യേക സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ക്ലിനിക്ക് സേവനങ്ങളുമായി ഉമ്മുൽ ഹസത്തിലെ കിംസ്ഹെൽത്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ. ജനറൽ മെഡിസിൻ, പീഡിയാട്രിക്സ്, ഗൈനക്കോളജി, ജനറൽ സർജറി, ദന്തവിഭാഗം തുടങ്ങി വിവിധ സ്പെഷ്യാലിറ്റികളിലെ വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ആശുപത്രിയിൽ ലഭ്യമായിരിക്കും. കൂടാതെ എമർജൻസി ആൻഡ് ഫാർമസി സേവനങ്ങൾ 24 മണിക്കൂറും ലഭ്യമാണ്. രാവിലെ 9 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 വരെയും വൈകുന്നേരം 4:30 മുതൽ രാത്രി 8:30 വരെയുമാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ലഭ്യമാകുന്നത്. അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകൾക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കുമായി 17822123, 39757482 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

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    News Summary - KimsHealth Hospital to have specialist clinic on Fridays
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