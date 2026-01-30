Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    30 Jan 2026 12:50 PM IST
    date_range 30 Jan 2026 12:50 PM IST

    കിം​സ്‌ ഹെ​ൽ​ത്ത് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ അ​ഞ്ചാം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    കിം​സ്‌ ഹെ​ൽ​ത്ത് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ അ​ഞ്ചാം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    കിം​സ്‌ ഹെ​ൽ​ത്ത് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ന്റെ അ​ഞ്ചാം വാ​ർ​ഷി​ക

    ആ​ഘോ​ഷ​ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​ച​ര​ണ രം​ഗ​ത്ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ കിം​സ്‌ ഹെ​ൽ​ത്ത് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ അ​ഞ്ചാം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ആ​ശു​പ​ത്രി മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ ടീ​മും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ച​ട​ങ്ങു​ക​ളോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ആ​ഘോ​ഷം.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ കൈ​വ​രി​ച്ച വ​ള​ർ​ച്ച​യെ​യും നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ നേ​തൃ​ത്വം അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും അ​നു​ക​മ്പ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    രോ​ഗി​ക​ളോ​ടു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക സം​ര​ക്ഷ​ണം, ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള സേ​വ​നം എ​ന്നി​വ ചു​രു​ങ്ങി​യ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യെ ജ​ന​പ്രി​യ​മാ​ക്കി. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗം ആ​ളു​ക​ൾ​ക്കും കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ൽ മി​ക​ച്ച ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് കിം​സ്‌ ഹെ​ൽ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം.

