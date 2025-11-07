Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഖ​യാ​ൽ സ​ർ​ഗ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 12:17 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 12:17 PM IST

    ഖ​യാ​ൽ സ​ർ​ഗ സാ​യാ​ഹ്നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഖ​യാ​ൽ സ​ർ​ഗ സാ​യാ​ഹ്നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഫ്ര​ൻ​ഡ്സ് സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കാ​യി ന​ട​ത്തി​യ

    ‘ഖ​യാ​ൽ’ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലു​ബൈ​ന ഷ​ഫീ​ഖ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ഫ്ര​ൻ​ഡ്സ് സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കാ​യി ‘ഖ​യാ​ൽ’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    റി​ഫ​യി​ലെ ദി​ശാ സെ​ന്റ​റി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​പാ​ടി വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലു​ബൈ​ന ഷ​ഫീ​ഖ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മ​നാ​മ, റി​ഫ, മു​ഹ​റ​ഖ് എ​ന്നീ മൂ​ന്ന് ഏ​രി​യ​ക​ളി​ലെ​യും വ​നി​ത​ക​ൾ ഒ​രു​മി​ച്ച് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ഗാ​നം, ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ക​വി​താ​ലാ​പ​നം, ഹി​ജാ​ബീ​സ്, സ്കി​റ്റു​ക​ൾ, വി​പ്ല​വ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഒ​പ്പ​ന, കോ​ൽ​ക്ക​ളി, വ​ട്ട​പ്പാ​ട്ട്, കി​ച്ച​ൺ ഡാ​ൻ​സ്, ഗ​സ്സ ദൃ​ശ്യാ​വി​ഷ്കാ​രം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യി​രു​ന്നു ഖ​യാ​ൽ.

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ​ക്കി​യ ഷ​മീ​ർ ഖു​ർ​ആ​നി​ൽ നി​ന്നും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഫാ​ത്തി​മ സ്വാ​ലി​ഹ് സ​മാ​പ​നം ന​ട​ത്തി.

    ഷാ​നി റി​യാ​സ്, ഷ​ബീ​ഹ ഫൈ​സ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷൈ​മി​ല നൗ​ഫ​ൽ, ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഷീ​ദ സു​ബൈ​ർ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സ​ഈ​ദ റ​ഫീ​ഖ്, മെ​ഹ്റ മൊ​യ്തീ​ൻ, ഫ​സീ​ല ഹാ​രി​സ്, സു​ബൈ​ദ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, ബു​ഷ്റ റ​ഹീം, ഏ​രി​യ സ​ർ​ഗ​വേ​ദി ക​ൺ വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ ഫ​സീ​ല മു​സ്ത​ഫ (റി​ഫ), ഷ​ഹീ​ന നൗ​മ​ൽ (മ​നാ​മ), ഹെ​ബ ഷ​കീ​ബ് (മു​ഹ​റ​ഖ്), മി​ൻ​ഹ നി​യാ​സ്, സോ​ന സ​ക്ക​രി​യ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Khayal Sarga evening organized
    Similar News
    Next Story
    X