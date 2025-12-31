Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightആ​ഗോ​ള അം​ഗീ​കാ​ര​ം...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 11:19 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 11:19 AM IST

    ആ​ഗോ​ള അം​ഗീ​കാ​ര​ം നേ​ടി ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ തു​റ​മു​ഖം

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​ഗോ​ള അം​ഗീ​കാ​ര​ം നേ​ടി ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ തു​റ​മു​ഖം
    cancel
    camera_alt

    ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ തു​റ​മു​ഖം

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ‘പോ​ർ​ട്ട് ഓ​ഫ് ദി ​ഇ​യ​ർ 2025’പു​ര​സ്കാ​രം നേ​ടി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ തു​റ​മു​ഖം. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത, സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, സേ​വ​ന നി​ല​വാ​രം എ​ന്നി​വ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ഈ ​നേ​ട്ടം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​ത്. കൂ​ടാ​തെ, മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​യും ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ലെ​യും ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച തു​റ​മു​ഖം, സ​മാ​ന വ​ലു​പ്പ​ത്തി​ലു​ള്ള തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഗോ​ള പ്ര​ക​ട​ന സൂ​ചി​ക​യി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം എ​ന്നീ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും എ.​പി.​എം ടെ​ർ​മി​ന​ൽ​സ് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ തു​റ​മു​ഖം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വ​ൻ​തോ​തി​ലു​ള്ള ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഓ​ട്ടോ​മേ​റ്റ​ഡ് ഗേ​റ്റു​ക​ൾ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​സ​റ്റ് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് സി​സ്റ്റം എ​ന്നി​വ ന​ട​പ്പാ​ക്കി. കൂ​ടാ​തെ, തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ ട്ര​ക്കു​ക​ളു​ടെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ ഓ​ട്ട​വും ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. എ.​പി.​എം ടെ​ർ​മി​ന​ൽ​സ് ഏ​ക​ദേ​ശം 16.2 കോ​ടി ഡോ​ള​റി​ല​ധി​കം രൂ​പ​യാ​ണ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​മാ​യി ഇ​തു​വ​രെ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​തു​വ​ഴി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ക​ൺ​സ​ഷ​ൻ ഫീ​സാ​യി 35 കോ​ടി ഡോ​ള​റി​ല​ധി​കം വ​രു​മാ​ന​വും ല​ഭി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് മേ​ഖ​ല​ക്കും സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും വ​ലി​യ സം​ഭാ​വ​ന​യാ​ണ് തു​റ​മു​ഖം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:global recognitionKhalifa Bin Salman Portgulf news malayalam‍Bahrain News
    News Summary - Khalifa bin Salman Port gained global recognition
    Similar News
    Next Story
    X